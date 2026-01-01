Instalează dashdot cu un singur click.
Panou de bord minimalist pentru server, care afișează în timp real statistici CPU, RAM, stocare și rețea, cu un design modern glassmorphic.
Alege un plan VPS pentru dashdot
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu dashdot
dashdot este un tablou de bord pentru server, ușor și open-source, creat pentru cei care își găzduiesc singuri servere și doresc o vizualizare rapidă și estetică a parametrilor vitali ai VPS-ului lor. Spre deosebire de stivele complete de monitorizare care necesită baze de date, agenți și o configurare complexă, dashdot rulează ca un singur container — implementează-l și încărcarea CPU, utilizarea RAM, capacitatea de stocare și debitul rețelei tale apar instantaneu, fără nicio configurare.
Interfața glassmorphic este concepută pentru a fi fixată într-o filă de browser sau afișată pe un ecran montat pe perete. Deoarece citește metricile de sistem direct de pe gazdă, totul rămâne pe propria ta infrastructură — fără telemetrie externă, fără conturi necesare, fără date care să părăsească serverul tău.
Funcționalități cheie ale dashdot
Metricile sistemului în timp real
Încărcarea CPU în timp real, utilizarea RAM, capacitatea de stocare și debitul de rețea se actualizează continuu, astfel încât să vezi întotdeauna starea actuală a serverului tău dintr-o privire.
Implementare fără configurare
Fără bază de date, fără agenți, fără asistent de configurare — un container pornește și statisticile serverului tău apar imediat, fără nicio configurare manuală.
Monitorizare temperatură CPU
Senzorii de temperatură hardware sunt citiți direct de la gazdă, oferindu-ți o avertizare timpurie privind problemele termice înainte ca acestea să afecteze performanța.
Design glassmorfic
Interfața de utilizator cu efect de sticlă mată este concepută pentru a fi fixată într-o filă de browser sau afișată pe un monitor dedicat ca un panou de stare a serverului în timp real.
Amprentă ușoară
dashdot utilizează un minim de CPU și RAM proprii, astfel încât supraîncărcarea monitorizării nu afectează semnificativ resursele pe care le măsoară.
De ce să rulezi dashdot pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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