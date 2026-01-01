dashdot este un tablou de bord pentru server, ușor și open-source, creat pentru cei care își găzduiesc singuri servere și doresc o vizualizare rapidă și estetică a parametrilor vitali ai VPS-ului lor. Spre deosebire de stivele complete de monitorizare care necesită baze de date, agenți și o configurare complexă, dashdot rulează ca un singur container — implementează-l și încărcarea CPU, utilizarea RAM, capacitatea de stocare și debitul rețelei tale apar instantaneu, fără nicio configurare.

Interfața glassmorphic este concepută pentru a fi fixată într-o filă de browser sau afișată pe un ecran montat pe perete. Deoarece citește metricile de sistem direct de pe gazdă, totul rămâne pe propria ta infrastructură — fără telemetrie externă, fără conturi necesare, fără date care să părăsească serverul tău.