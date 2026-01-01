Implementează Faraday printr-o instalare cu un singur click.
Platformă open-source de administrare a vulnerabilităților care centralizează descoperirile de securitate și eficientizează remedierea pentru echipele de securitate.
Alege un plan VPS pentru Faraday
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Faraday
Faraday este o platformă de administrare a vulnerabilităților de nivel enterprise care oferă echipelor de securitate un spațiu de lucru unificat pentru a descoperi, urmări și remedia vulnerabilitățile în întreaga lor infrastructură. Se integrează cu peste 80 de instrumente de securitate, importând și normalizând automat datele de scanare de la diverse scannere și framework-uri de testare, astfel încât echipele să se poată concentra pe analiză, mai degrabă decât pe gestionarea manuală a datelor.
Găzduirea Faraday pe propriul tău VPS asigură că descoperirile sensibile de securitate și jurnalele de audit rămân sub controlul tău deplin — îndeplinind cerințe stricte de conformitate pentru gestionarea datelor de vulnerabilitate, oferind în același timp capabilități de nivel enterprise fără costurile recurente ale platformelor bazate pe cloud.
Funcționalități cheie ale Faraday
80+ Integrări de unelte
Importă și normalizează automat datele despre vulnerabilități de la scanere standard din industrie și framework-uri de testare, eliminând agregarea manuală a datelor.
Colaborare în echipă
Spațiile de lucru multi-utilizator cu control al accesului bazat pe roluri permit echipelor de securitate să colaboreze la evaluări și să urmărească responsabilitatea remedierii în timp real.
Prioritizarea riscului
Motorul integrat de evaluare și prioritizare a riscurilor ajută echipele să își concentreze eforturile de remediere pe vulnerabilitățile care reprezintă cea mai mare amenințare reală.
Raportare de conformitate
Șabloanele de rapoarte personalizate și jurnalele de audit ajută ofițerii de conformitate să demonstreze îmbunătățirile posturii de securitate și să îndeplinească cerințele de reglementare.
RESTful API
Un API REST complet permite integrarea cu pipeline-uri CI/CD și instrumente SIEM, permițând echipelor DevSecOps să automatizeze urmărirea vulnerabilităților pe tot parcursul SDLC-ului.
De ce să rulezi Faraday pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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