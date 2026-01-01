Faraday este o platformă de administrare a vulnerabilităților de nivel enterprise care oferă echipelor de securitate un spațiu de lucru unificat pentru a descoperi, urmări și remedia vulnerabilitățile în întreaga lor infrastructură. Se integrează cu peste 80 de instrumente de securitate, importând și normalizând automat datele de scanare de la diverse scannere și framework-uri de testare, astfel încât echipele să se poată concentra pe analiză, mai degrabă decât pe gestionarea manuală a datelor.

Găzduirea Faraday pe propriul tău VPS asigură că descoperirile sensibile de securitate și jurnalele de audit rămân sub controlul tău deplin — îndeplinind cerințe stricte de conformitate pentru gestionarea datelor de vulnerabilitate, oferind în același timp capabilități de nivel enterprise fără costurile recurente ale platformelor bazate pe cloud.