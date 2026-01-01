Instalează NodeBB cu un singur click.
Platformă modernă de discuții Node.js cu discuții în timp real prin streaming, notificări instantanee și un ecosistem bogat de plugin-uri.
Alege un plan VPS pentru NodeBB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu NodeBB
NodeBB este o platformă de forum comunitar de nouă generație, construită pe Node.js și WebSockets, oferind discuții în timp real care se simt mai aproape de o aplicație de chat decât de un forum tradițional. Cu peste 15.000 de stele pe GitHub, este de încredere pentru proiecte software, instituții de învățământ, comunități de gaming și întreprinderi pentru discuții, suport și partajarea cunoștințelor.
Găzduirea NodeBB pe propriul tău VPS îți oferă proprietatea deplină asupra datelor comunității tale, elimină taxele per utilizator și îți permite să personalizezi platforma cu sute de pluginuri comunitare — totul susținut de PostgreSQL pentru stocare fiabilă și scalabilă.
Funcționalități cheie ale NodeBB
Discuții în timp real
Streamingul bazat pe WebSocket livrează postări noi, răspunsuri și notificări instantaneu, fără reîncărcări de pagină, menținând conversațiile să curgă natural.
Conecteaza ecosistem
Sute de plugin-uri ale comunității adaugă SSO, gamificare, integrări și funcționalități personalizate, astfel încât poți personaliza forumul în funcție de nevoile exacte ale comunității tale.
Instrumente de moderare
Sistemul de reputație încorporat, cozile de postări și controalele complete de moderare te ajută să menții o comunitate sănătoasă cu efort manual minim.
Teme adaptate pentru mobil
Teme responsive, personalizabile asigură membrilor o experiență excelentă pe desktop și mobil, fără nicio configurare suplimentară.
SSO și Social Login
Integrează cu furnizorii de identitate existenți prin plugin-uri SSO, astfel încât membrii comunității să se poată autentifica cu conturile lor existente și tu să menții gestionarea centralizată a utilizatorilor.
De ce să rulezi NodeBB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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