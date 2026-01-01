Implementează MetaTrader 5 cu un singur click.
Rulează MetaTrader 5 într-un browser prin KasmVNC pentru tranzacționare forex și CFD 24/7, fără un computer Windows dedicat.
Alege un plan VPS pentru MetaTrader 5
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.
Ce poți crea cu MetaTrader 5
MetaTrader 5 este cea mai populară platformă de tranzacționare cu amănuntul din lume pentru forex, acțiuni, contracte futures, CFD-uri și criptomonede — utilizată de milioane de traderi și susținută de sute de brokeri din întreaga lume. Acest șablon rulează versiunea completă de Windows a MetaTrader 5 într-un container Wine-on-Linux, expus prin KasmVNC, astfel încât să îl poți accesa din orice browser fără a instala clientul desktop local.
Găzduirea proprie a MT5 pe VPS-ul tău oferă traderilor un terminal de tranzacționare online 24/7 care rulează Expert Advisors (EA) și abonamente de copy-trading fără a menține un computer desktop pornit. Interfața KasmVNC bazată pe browser îți permite să te conectezi de oriunde — desktop, tabletă sau telefon — fără a instala clientul MT5 proprietar pe fiecare dispozitiv.
Funcționalități cheie ale MetaTrader 5
EAs mereu active
Rulează Expert Advisors și abonamente de copy-trading 24/7 fără a ține un desktop activ — VPS-ul tău gestionează automat evenimentele de piață din timpul nopții și din weekend.
Acces browser
Conectează-te la terminalul tău MT5 de pe orice dispozitiv cu un browser modern prin KasmVNC — desktop, tabletă sau telefon — nu este necesară nicio instalare de Windows.
Conectează orice broker
Folosește orice broker MetaTrader 5 — sute de brokeri acceptă MT5, inclusiv IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM și mulți alții la nivel mondial.
Diagrame și indicatori
Funcționalitate completă de grafice MT5 cu indicatori tehnici, profunzimea pieței, analiză pe mai multe intervale de timp și scripturi personalizate de indicatori prin MQL5.
Tranzacționare algoritmică
MQL5 IDE în terminal pentru scrierea de Expert Advisors, indicatori personalizați și scripturi — plus integrare opțională Python RPyC pentru automatizare externă.
Configurare persistentă
Profilul tău de terminal, șabloanele, EA-urile, indicatorii și datele de conectare ale contului persistă la repornirile containerului printr-un volum de configurare dedicat.
De ce să rulezi MetaTrader 5 pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Locația recomandată a serverului:
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Lansezi local. Crești global.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
30 zile garanție
Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.
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