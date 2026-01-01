MetaTrader 5 este cea mai populară platformă de tranzacționare cu amănuntul din lume pentru forex, acțiuni, contracte futures, CFD-uri și criptomonede — utilizată de milioane de traderi și susținută de sute de brokeri din întreaga lume. Acest șablon rulează versiunea completă de Windows a MetaTrader 5 într-un container Wine-on-Linux, expus prin KasmVNC, astfel încât să îl poți accesa din orice browser fără a instala clientul desktop local.

Găzduirea proprie a MT5 pe VPS-ul tău oferă traderilor un terminal de tranzacționare online 24/7 care rulează Expert Advisors (EA) și abonamente de copy-trading fără a menține un computer desktop pornit. Interfața KasmVNC bazată pe browser îți permite să te conectezi de oriunde — desktop, tabletă sau telefon — fără a instala clientul MT5 proprietar pe fiecare dispozitiv.