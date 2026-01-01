ClassicPress este un fork de WordPress condus de comunitate, care păstrează editorul clasic familiar TinyMCE, eliminând în același timp editorul de blocuri Gutenberg și suprasarcina de performanță pe care o introduce. Menține compatibilitatea cu majoritatea temelor și plugin-urilor WordPress existente, făcându-l o cale de migrare simplă pentru site-uri și dezvoltatori care preferă un comportament CMS previzibil, stabil, în detrimentul schimbărilor constante de interfață.

Găzduirea ClassicPress pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra configurării PHP, optimizării bazei de date și programării actualizărilor — eliminând restricțiile găzduirii WordPress administrate, păstrând în același timp ecosistemul WordPress pe care îl cunoști deja.