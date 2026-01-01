Instalare ClassicPress cu un singur click.
Un fork de WordPress care păstrează experiența editorului clasic, cu stabilitate îmbunătățită și fără complexitatea Gutenberg.
Alege un plan VPS pentru ClassicPress
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ClassicPress
ClassicPress este un fork de WordPress condus de comunitate, care păstrează editorul clasic familiar TinyMCE, eliminând în același timp editorul de blocuri Gutenberg și suprasarcina de performanță pe care o introduce. Menține compatibilitatea cu majoritatea temelor și plugin-urilor WordPress existente, făcându-l o cale de migrare simplă pentru site-uri și dezvoltatori care preferă un comportament CMS previzibil, stabil, în detrimentul schimbărilor constante de interfață.
Găzduirea ClassicPress pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra configurării PHP, optimizării bazei de date și programării actualizărilor — eliminând restricțiile găzduirii WordPress administrate, păstrând în același timp ecosistemul WordPress pe care îl cunoști deja.
Funcționalități cheie ale ClassicPress
Editor clasic păstrat
Păstrează editorul TinyMCE pe care utilizatorii WordPress îl cunosc, astfel încât creatorii de conținut să poată lucra productiv fără a învăța o nouă interfață bazată pe blocuri.
Compatibilitate plugin WordPress
Funcționează cu mii de plugin-uri și teme WordPress existente, astfel încât migrezi fără a-ți reconstrui site-ul sau a-ți înlocui setul de instrumente existent.
Cicluri de actualizare stabile
Concentrarea pe suportul pe termen lung înseamnă că actualizările sunt previzibile și compatibile retroactiv, reducând riscul ca plugin-urile să nu mai funcționeze după un upgrade al nucleului.
Performanță îmbunătățită
Eliminarea suprasolicitării JavaScript a Gutenberg duce la încărcări mai rapide ale paginilor și o utilizare mai redusă a resurselor serverului comparativ cu instalațiile WordPress moderne echivalente.
Deplin control al personalizării
Tipuri de postări personalizate, gestionarea rolurilor și suportul pentru teme copil oferă dezvoltatorilor aceeași flexibilitate ca WordPress, cu o fundație mai stabilă dedesubt.
De ce să rulezi ClassicPress pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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