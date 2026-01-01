Implementează Prefect cu un singur click.
Platformă modernă de orchestrare a fluxurilor de lucru, nativă Python, pentru construirea, programarea și monitorizarea pipeline-urilor de date și a sarcinilor de automatizare.
Alege un plan VPS pentru Prefect
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Prefect
Prefect îți permite să transformi orice funcție Python într-un flux de lucru programat, observabil și cu reîncercări automate, doar cu un decorator. Spre deosebire de instrumentele de orchestrare care se bazează mult pe YAML, Prefect menține fluxurile de lucru ca un cod Python obișnuit — testabil, controlat prin versiuni și implementabil ca orice alt modul. Interfața de utilizator inclusă arată starea execuției în timp real, jurnalele și istoricul la nivel de task pentru fiecare rulare.
Găzduirea proprie a Prefect pe VPS-ul tău elimină taxele de execuție în cloud, îți oferă rulări nelimitate de fluxuri de lucru la un cost fix de infrastructură și păstrează datele sensibile ale pipeline-ului — credențiale, rezultate ale interogărilor, jurnale — în întregime pe propria ta infrastructură, fără blocare la un anumit furnizor.
Funcționalități cheie ale Prefect
Fluxuri de lucru native Python
Decorează orice funcție Python cu
@flow sau
@task pentru a obține programare, reîncercări, cache și observabilitate — fără un DSL proprietar de învățat.
Reîncercări automate
Configurează backoff exponențial și logică personalizată de reîncercare per sarcină, astfel încât erorile tranzitorii din API-uri, baze de date sau apeluri de rețea să se recupereze fără intervenție manuală.
Monitorizare în timp real
Interfața de utilizator încorporată afișează starea live a sarcinilor, jurnalele de execuție și istoricul rulărilor, astfel încât să știi întotdeauna ce rulează, ce a eșuat și de ce.
Programare flexibilă
Expresiile Cron, declanșatoarele de interval și implementările ghidate de evenimente îți permit să execuți fluxuri de lucru conform oricărui program sau ca răspuns la evenimente externe.
Grupuri de lucru și lucrători
Distribuie execuția fluxului pe mai multe procese worker sau mașini, scalând capacitatea de calcul independent de serverul de orchestrare.
De ce să rulezi Prefect pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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