Prefect îți permite să transformi orice funcție Python într-un flux de lucru programat, observabil și cu reîncercări automate, doar cu un decorator. Spre deosebire de instrumentele de orchestrare care se bazează mult pe YAML, Prefect menține fluxurile de lucru ca un cod Python obișnuit — testabil, controlat prin versiuni și implementabil ca orice alt modul. Interfața de utilizator inclusă arată starea execuției în timp real, jurnalele și istoricul la nivel de task pentru fiecare rulare.

Găzduirea proprie a Prefect pe VPS-ul tău elimină taxele de execuție în cloud, îți oferă rulări nelimitate de fluxuri de lucru la un cost fix de infrastructură și păstrează datele sensibile ale pipeline-ului — credențiale, rezultate ale interogărilor, jurnale — în întregime pe propria ta infrastructură, fără blocare la un anumit furnizor.