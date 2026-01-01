Instalează nopCommerce cu un singur click.
Platformă open-source ASP.NET eCommerce care susține mii de magazine online, cu un panou de administrare complet și peste 1.700 de extensii de marketplace.
Alege un plan VPS pentru nopCommerce
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu nopCommerce
nopCommerce este cea mai descărcată platformă de eCommerce bazată pe .NET din lume, în care au încredere mii de afaceri pentru a-și rula magazine online de orice dimensiune. Construită pe ASP.NET Core, oferă un panou de administrare complet pentru gestionarea produselor, comenzilor, clienților, reducerilor și livrării, și suportă PostgreSQL, MySQL și Microsoft SQL Server din start.
Arhitectura deschisă a platformei suportă mii de plugin-uri și teme din marketplace-ul nopCommerce, permițând comercianților să-și extindă magazinele fără a modifica codul de bază. Găzduirea proprie pe propriul VPS înseamnă zero taxe de tranzacție, control total asupra datelor clienților și fără taxe per vânzare, indiferent de volumul veniturilor.
Funcționalități cheie ale nopCommerce
Panou de administrare complet
Gestionează produse, categorii, comenzi, clienți, reduceri și reguli de livrare dintr-un singur panou de bord de administrare cuprinzător.
Suport multi-magazin
Rulează mai multe vitrine online independente dintr-o singură instalare nopCommerce, fiecare cu propriul catalog, prețuri și temă.
Ecosistem de pluginuri Marketplace
Extinde-ți magazinul cu gateway-uri de plată, transportatori, integrări ERP și teme personalizate din peste 1.700 de extensii din marketplace.
Vânzări internaționale
Gestionarea integrată a mai multor valute, limbi și a taxelor facilitează vânzarea către clienți în orice țară.
Instrumente SEO și de marketing
Funcții SEO încorporate, recuperarea coșurilor abandonate, puncte de loialitate și instrumente de prețuri promoționale generează trafic și achiziții repetate.
De ce să rulezi nopCommerce pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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