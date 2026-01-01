SQLPage este un server de aplicații web open-source care randează pagini web interactive direct din interogări SQL. Dezvoltatorii și analiștii scriu fișiere .sql care selectează dintr-o bibliotecă de componente încorporată — formulare, tabele, diagrame, hărți, navigare și zeci de elemente UI — iar serverul transformă seturile de rezultate în HTML finisat fără o singură linie de HTML, CSS sau JavaScript. Conectează SQLite, PostgreSQL, MySQL sau Microsoft SQL Server și expune o bază de date existentă ca un panou de administrare funcțional, un tablou de bord intern sau un prototip în câteva minute.

Găzduirea proprie a SQLPage pe propriul tău VPS păstrează interogările, schemele și credențialele în infrastructura pe care o controlezi, în loc de o platformă low-code terță parte. Nu există taxe per utilizator, nici limite de rânduri, iar fișierele tale .sql rămân portabile și controlabile prin versiuni ca orice alt cod.