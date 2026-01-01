Instalează SQLPage cu un singur click.
Construiește site-uri web interactive și tablouri de bord de date folosind doar interogări SQL — fără a necesita cod frontend, framework-uri sau JavaScript.
Alege un plan VPS pentru SQLPage
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SQLPage
SQLPage este un server de aplicații web open-source care randează pagini web interactive direct din interogări SQL. Dezvoltatorii și analiștii scriu fișiere
.sql care selectează dintr-o bibliotecă de componente încorporată — formulare, tabele, diagrame, hărți, navigare și zeci de elemente UI — iar serverul transformă seturile de rezultate în HTML finisat fără o singură linie de HTML, CSS sau JavaScript. Conectează SQLite, PostgreSQL, MySQL sau Microsoft SQL Server și expune o bază de date existentă ca un panou de administrare funcțional, un tablou de bord intern sau un prototip în câteva minute.
Găzduirea proprie a SQLPage pe propriul tău VPS păstrează interogările, schemele și credențialele în infrastructura pe care o controlezi, în loc de o platformă low-code terță parte. Nu există taxe per utilizator, nici limite de rânduri, iar fișierele tale
.sql rămân portabile și controlabile prin versiuni ca orice alt cod.
Funcționalități cheie ale SQLPage
Redare doar SQL
Scrie fișiere SQL obișnuite care selectează dintr-o bibliotecă bogată de componente, iar SQLPage randează pagini HTML responsive direct din seturile de rezultate.
Suport pentru baze de date multiple
Conectează-te la SQLite, PostgreSQL, MySQL sau Microsoft SQL Server și expune orice bază de date existentă ca o aplicație web funcțională.
Componente integrate
Formulare, tabele, diagrame, hărți, carduri, navigație, încărcări de fișiere și zeci de elemente UI finisate sunt disponibile fără biblioteci externe sau pași de compilare.
Instant reîncărcare la cald
Editezi un fișier
.sql și modificarea apare la următoarea încărcare a paginii — fără compilare, fără bundler și fără restart.
Binar static minuscul
Un singur binar Rust sub 20 MB servește un întreg site dinamic, cu utilizare redusă a memoriei și porniri rapide la rece pe resurse VPS modeste.
Autentificare încorporată
Autentificarea de bază HTTP, gestionarea sesiunilor, OAuth și funcțiile de hashing al parolelor permit fișierelor SQL să protejeze paginile fără un serviciu extern de identitate.
De ce să rulezi SQLPage pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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