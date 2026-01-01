Instalare CVAT cu un singur click.
Instrument web open-source pentru adnotarea imaginilor și videoclipurilor la scară largă pentru echipele de viziune computerizată.
Alege un plan VPS pentru CVAT
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu CVAT
CVAT (Instrument de Anotare pentru Viziune Computerizată) este o platformă de adnotare bazată pe browser, construită special pentru etichetarea imaginilor, videoclipurilor și norilor de puncte 3D utilizate pentru a antrena modele de viziune computerizată. Spre deosebire de aplicațiile de etichetare de uz general, fiecare funcționalitate este adaptată fluxului de lucru al inginerilor ML: interpolare de cadre cheie pentru video, segmentare semi-automată, pre-etichetare asistată de model și fluxuri de lucru de revizuire/QA pentru echipe de anotatori distribuite.
Găzduirea proprie a CVAT pe propriul tău VPS păstrează seturile de date de antrenament, imaginile brute și metadatele proiectului în infrastructura ta, în loc să încarci date sensibile către un SaaS terță parte. Dezvoltat inițial de Intel și acum menținut de CVAT.ai, acesta alimentează fluxurile de lucru de etichetare la mii de echipe de viziune computerizată din întreaga lume.
Funcționalități cheie ale CVAT
Etichetare imagini și video
Casete de delimitare, poligoane, polilinii, puncte cheie, cuboizi și măști semantice atât pe imagini statice, cât și pe secvențe video cu interpolare de cadre cheie.
Adnotare asistată de AI
Segmentarea interactivă, pre-etichetarea asistată de model și suportul pentru urmărire reduc numărul de clicuri manuale prin rularea modelelor de detecție și a celor de tip SAM direct.
Fluxuri de lucru ale echipei
Ierarhia proiectelor, sarcinilor și lucrărilor cu roluri de adnotator, revizor și manager, plus rapoarte de control al calității pentru echipe de etichetare distribuite.
Formate deschise de seturi de date
Importă și exportă COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images și o duzină de alte formate de seturi de date direct.
Calitate și consens
Rapoartele de calitate integrate, comparația cu datele de referință și procesele de consens detectează deriva adnotărilor înainte ca etichetele incorecte să ajungă la antrenarea modelului.
REST API și SDK
API-ul REST complet și SDK-ul oficial Python, plus CLI-ul, îți permit să integrezi CVAT în pipeline-urile MLOps existente și să automatizezi operațiunile cu seturi de date.
De ce să rulezi CVAT pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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