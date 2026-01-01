CVAT (Instrument de Anotare pentru Viziune Computerizată) este o platformă de adnotare bazată pe browser, construită special pentru etichetarea imaginilor, videoclipurilor și norilor de puncte 3D utilizate pentru a antrena modele de viziune computerizată. Spre deosebire de aplicațiile de etichetare de uz general, fiecare funcționalitate este adaptată fluxului de lucru al inginerilor ML: interpolare de cadre cheie pentru video, segmentare semi-automată, pre-etichetare asistată de model și fluxuri de lucru de revizuire/QA pentru echipe de anotatori distribuite.

Găzduirea proprie a CVAT pe propriul tău VPS păstrează seturile de date de antrenament, imaginile brute și metadatele proiectului în infrastructura ta, în loc să încarci date sensibile către un SaaS terță parte. Dezvoltat inițial de Intel și acum menținut de CVAT.ai, acesta alimentează fluxurile de lucru de etichetare la mii de echipe de viziune computerizată din întreaga lume.