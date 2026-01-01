Instalează Jellyfin cu un singur click.
Server media gratuit și open-source pentru a transmite în flux biblioteca ta personală de filme, TV și muzică către orice dispozitiv.
Alege un plan VPS pentru Jellyfin
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Jellyfin
Jellyfin este cel mai important server media gratuit și open-source — o alternativă bazată pe comunitate la Plex și Emby, fără niveluri premium, fără urmărire și fără blocare la un anumit furnizor. Transmite colecția ta personală de media către telefoane, tablete, computere, smart TV-uri și aplicații dedicate pe Roku, Android TV, Apple TV și Fire TV, cu preluare automată a metadatelor și transcodare accelerată hardware.
Auto-găzduirea Jellyfin pe un VPS îți oferă acces 24/7 la biblioteca ta media de oriunde din lume, cu lățime de bandă dedicată pentru streaming simultan și fără dependență de conexiunea ta la internet de acasă. Media ta, istoricul de vizionare și preferințele utilizatorului rămân în întregime sub controlul tău, fără taxe de abonament vreodată.
Funcționalități cheie ale Jellyfin
Hardware Transcoding
Accelerarea Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC și VA-API permite transcodarea fluidă în timp real pentru dispozitivele care nu pot reda nativ formatul sursă.
TV în direct și DVR
Conectează tunere de rețea precum HDHomeRun sau surse M3U pentru a viziona și înregistra transmisiuni live direct prin interfața Jellyfin.
Aplicații multiplatformă
Aplicațiile native pentru Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV și Apple TV permit oricărui dispozitiv casnic să acceseze biblioteca media fără un browser.
Permisiuni multi-utilizator
Creează conturi separate pentru membrii familiei, cu biblioteci individuale, controale parentale și filtre de clasificare a conținutului pentru fiecare utilizator.
Sesiuni SyncPlay
Vizionează același conținut simultan cu prieteni sau familie de la distanță, cu redare sincronizată și o coadă partajată.
De ce să rulezi Jellyfin pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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