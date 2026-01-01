Jellyfin este cel mai important server media gratuit și open-source — o alternativă bazată pe comunitate la Plex și Emby, fără niveluri premium, fără urmărire și fără blocare la un anumit furnizor. Transmite colecția ta personală de media către telefoane, tablete, computere, smart TV-uri și aplicații dedicate pe Roku, Android TV, Apple TV și Fire TV, cu preluare automată a metadatelor și transcodare accelerată hardware.

Auto-găzduirea Jellyfin pe un VPS îți oferă acces 24/7 la biblioteca ta media de oriunde din lume, cu lățime de bandă dedicată pentru streaming simultan și fără dependență de conexiunea ta la internet de acasă. Media ta, istoricul de vizionare și preferințele utilizatorului rămân în întregime sub controlul tău, fără taxe de abonament vreodată.