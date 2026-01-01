Reducere de până la 69% pentru SerpBear

Implementează SerpBear cu un singur click.

Tracker de clasament în motoarele de căutare auto-găzduit pentru monitorizarea pozițiilor cuvintelor cheie pe Google, Bing și alte motoare.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție
Implementează SerpBear cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu SerpBear

SerpBear este un tracker de clasament SEO open-source, auto-găzduit, care monitorizează cum se clasează domeniile tale pentru cuvintele cheie alese pe Google, Bing, Yahoo, Yandex și DuckDuckGo. Extrage pozițiile zilnice SERP, creează grafice cu istoricul clasamentelor și evidențiază mișcarea, astfel încât tu să poți reacționa la modificările algoritmilor, actualizările de conținut și activitatea concurenței fără a plăti taxe per cuvânt cheie unui serviciu SaaS de urmărire a clasamentului.

Auto-găzduirea SerpBear pe propriul tău VPS îți oferă domenii și cuvinte cheie nelimitate, integrare opțională cu Google Search Console pentru afișări și clicuri, și notificări prin email sau webhook atunci când clasamentele se modifică. Datele rămân în infrastructura ta, astfel încât arhivele istorice de clasament rămân ale tale în loc să dispară atunci când un abonament SaaS expiră.

Începe
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale SerpBear

Urmărire multi-motor

Urmărește pozițiile cuvintelor cheie pe Google, Bing, Yahoo, Yandex și DuckDuckGo dintr-un singur panou de bord, cu grafice de istoric pentru fiecare cuvânt cheie.

Integrare Search Console

Conexiunea opțională Google Search Console adaugă afișări, rate de clic și date de descoperire pentru fiecare cuvânt cheie urmărit.

SERP-uri mobile și desktop

Folosește trackere separate pentru SERP-urile mobile și desktop pentru a identifica diferențele de clasare specifice dispozitivelor care influențează traficul real.

Targetare pe țară și oraș

Configurează fiecare cuvânt cheie cu țara țintă, limba și orașul pentru a reflecta rezultatele de căutare localizate, în loc de o singură vizualizare globală.

Notificări și exporturi

Notificările prin email și webhook se declanșează la modificările de clasament, iar exporturile CSV alimentează panourile de bord externe sau rapoartele clienților fără copiere-lipire manuală.

Cuvinte cheie nelimitate

Fără tarifare per-cuvânt cheie — urmărește câte domenii și cuvinte cheie permit resursele tale VPS, fără a crește nivelurile de abonament.

De ce să rulezi SerpBear pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
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Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.

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Martin K
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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