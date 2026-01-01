SerpBear este un tracker de clasament SEO open-source, auto-găzduit, care monitorizează cum se clasează domeniile tale pentru cuvintele cheie alese pe Google, Bing, Yahoo, Yandex și DuckDuckGo. Extrage pozițiile zilnice SERP, creează grafice cu istoricul clasamentelor și evidențiază mișcarea, astfel încât tu să poți reacționa la modificările algoritmilor, actualizările de conținut și activitatea concurenței fără a plăti taxe per cuvânt cheie unui serviciu SaaS de urmărire a clasamentului.

Auto-găzduirea SerpBear pe propriul tău VPS îți oferă domenii și cuvinte cheie nelimitate, integrare opțională cu Google Search Console pentru afișări și clicuri, și notificări prin email sau webhook atunci când clasamentele se modifică. Datele rămân în infrastructura ta, astfel încât arhivele istorice de clasament rămân ale tale în loc să dispară atunci când un abonament SaaS expiră.