Implementează SerpBear cu un singur click.
Tracker de clasament în motoarele de căutare auto-găzduit pentru monitorizarea pozițiilor cuvintelor cheie pe Google, Bing și alte motoare.
Alege un plan VPS pentru SerpBear
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SerpBear
SerpBear este un tracker de clasament SEO open-source, auto-găzduit, care monitorizează cum se clasează domeniile tale pentru cuvintele cheie alese pe Google, Bing, Yahoo, Yandex și DuckDuckGo. Extrage pozițiile zilnice SERP, creează grafice cu istoricul clasamentelor și evidențiază mișcarea, astfel încât tu să poți reacționa la modificările algoritmilor, actualizările de conținut și activitatea concurenței fără a plăti taxe per cuvânt cheie unui serviciu SaaS de urmărire a clasamentului.
Auto-găzduirea SerpBear pe propriul tău VPS îți oferă domenii și cuvinte cheie nelimitate, integrare opțională cu Google Search Console pentru afișări și clicuri, și notificări prin email sau webhook atunci când clasamentele se modifică. Datele rămân în infrastructura ta, astfel încât arhivele istorice de clasament rămân ale tale în loc să dispară atunci când un abonament SaaS expiră.
Funcționalități cheie ale SerpBear
Urmărire multi-motor
Urmărește pozițiile cuvintelor cheie pe Google, Bing, Yahoo, Yandex și DuckDuckGo dintr-un singur panou de bord, cu grafice de istoric pentru fiecare cuvânt cheie.
Integrare Search Console
Conexiunea opțională Google Search Console adaugă afișări, rate de clic și date de descoperire pentru fiecare cuvânt cheie urmărit.
SERP-uri mobile și desktop
Folosește trackere separate pentru SERP-urile mobile și desktop pentru a identifica diferențele de clasare specifice dispozitivelor care influențează traficul real.
Targetare pe țară și oraș
Configurează fiecare cuvânt cheie cu țara țintă, limba și orașul pentru a reflecta rezultatele de căutare localizate, în loc de o singură vizualizare globală.
Notificări și exporturi
Notificările prin email și webhook se declanșează la modificările de clasament, iar exporturile CSV alimentează panourile de bord externe sau rapoartele clienților fără copiere-lipire manuală.
Cuvinte cheie nelimitate
Fără tarifare per-cuvânt cheie — urmărește câte domenii și cuvinte cheie permit resursele tale VPS, fără a crește nivelurile de abonament.
De ce să rulezi SerpBear pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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