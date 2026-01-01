Implementează Domoticz cu un singur click.
Sistem open-source ușor de automatizare a locuinței pentru monitorizarea și controlul dispozitivelor inteligente.
Alege un plan VPS pentru Domoticz
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Domoticz
Domoticz este un server de automatizare a locuinței ușor, care îți permite să monitorizezi și să controlezi o gamă largă de dispozitive smart home — întrerupătoare, senzori, termostate, contoare de energie, stații meteo și multe altele — totul dintr-o singură interfață web. Suportă sute de protocoale hardware și integrări, inclusiv Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, contoare P1 și MQTT, făcându-l compatibil cu majoritatea ecosistemelor smart home populare.
Rularea Domoticz pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra regulilor tale de automatizare, datelor istorice ale senzorilor și accesului la dispozitive — fără dependență de cloud, fără taxe de abonament și fără riscuri de confidențialitate din partea serviciilor terțe. Amprenta sa redusă de resurse îl face potrivit pentru implementări permanente pe un VPS modest.
Funcționalități cheie ale Domoticz
Suport dispozitive multi-protocol
Conectează Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT și sute de alte protocoale hardware dintr-o singură interfață unificată.
Motor de reguli de automatizare
Creează reguli de automatizare bazate pe timp, declanșate de evenimente și de senzori, fără a scrie cod, menținând casa ta să funcționeze conform programului tău.
Monitorizare energie
Urmărește consumul de electricitate, gaz și apă în timp real, cu funcție de graficare integrată și stocare de date istorice, bazat pe SQLite.
Panouri de bord pentru vreme și senzori
Vizualizează temperatura, umiditatea, vântul, ploaia și datele privind calitatea aerului de la senzori locali sau servicii meteo online în panouri de bord personalizabile.
Interfață optimizată pentru mobil
Accesează și controlează toate dispozitivele din orice browser sau dispozitiv mobil, cu notificări push opționale prin intermediul serviciilor terțe.
Suport pentru plugin și scriptare
Extinde funcționalitatea cu plugin-uri Python și scriptare Lua pentru a integra hardware personalizat, API-uri sau logică complexă de automatizare.
De ce să rulezi Domoticz pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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