Implementează Open Notebook cu instalare într-un singur click.
Spațiu de lucru pentru cunoștințe nativ AI care combină luarea de notițe, gestionarea documentelor și chat-ul contextual într-o singură aplicație cu auto-găzduire.
Alege un plan VPS pentru Open Notebook
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Open Notebook
Open Notebook este o platformă de notebook auto-găzduită, nativă AI, care îți păstrează scrierea, cercetarea și asistența AI într-un singur mediu. În loc să comuți între documente, interfețe de chat și sisteme de fișiere dispersate, Open Notebook creează un singur spațiu de lucru unde notițele, fișierele încărcate și contextul AI rămân conectate — facilitând trecerea de la idei brute la documentație structurată fără a pierde cunoștințele pe care le acumulezi în timp.
Această implementare asociază Open Notebook cu SurrealDB pentru stocare persistentă, păstrând toate notițele și istoricul interacțiunilor AI pe propria ta infrastructură. Auto-găzduirea înseamnă că datele tale nu trec niciodată prin sisteme SaaS terțe, iar tu îți păstrezi controlul deplin asupra accesului, backup-urilor și retenției.
Funcționalități cheie ale Open Notebook
Workspace AI unificat
Notele și chatul AI împart același context, astfel încât asistentul se bazează pe documentele tale reale, nu doar pe cunoștințe generale.
SurrealDB backend
Instanța dedicată SurrealDB oferă stocare rapidă și persistentă pentru notițe, fișiere încărcate și starea bazei de date la fiecare repornire.
Asistență contextuală
Pune întrebări despre propriul tău material și obține răspunsuri bazate pe notițele și documentele pe care le-ai scris deja.
Privat prin Design
Toate datele rămân pe VPS-ul tău — fără sincronizare SaaS, fără acces terț la notițele sau conversațiile tale AI.
Managementul cunoștințelor flexibil
Potrivit pentru jurnale personale de cercetare, manuale de operare pentru inginerie, planificare de produs și baze de cunoștințe pe termen lung.
De ce să rulezi Open Notebook pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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