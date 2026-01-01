Tinode este o platformă de mesagerie instantanee complet open-source care oferă o suită completă — un backend de server Go, clienți oficiali pentru web, iOS, Android și desktop, și un API gRPC pentru integrări personalizate. Suportă mesagerie individuală și de grup, indicatori de tastare, confirmări de citire, atașamente de fișiere și criptare opțională end-to-end, aducând setul de funcționalități al platformelor comerciale de mesagerie în infrastructura pe care o deții.

Găzduirea Tinode pe un VPS înseamnă că conversațiile tale, datele utilizatorilor și transferurile de fișiere nu ajung niciodată la un serviciu de mesagerie terț. Utilizează clientul web încorporat imediat după implementare sau conectează-ți propriile aplicații mobile și web prin API-ul gRPC sau REST.