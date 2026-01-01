Implementează Tinode cu un singur click.
Platformă de mesagerie instantanee open-source cu clienți mobili și web, chat în timp real și suport pentru criptare end-to-end.
Alege un plan VPS pentru Tinode
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Tinode
Tinode este o platformă de mesagerie instantanee complet open-source care oferă o suită completă — un backend de server Go, clienți oficiali pentru web, iOS, Android și desktop, și un API gRPC pentru integrări personalizate. Suportă mesagerie individuală și de grup, indicatori de tastare, confirmări de citire, atașamente de fișiere și criptare opțională end-to-end, aducând setul de funcționalități al platformelor comerciale de mesagerie în infrastructura pe care o deții.
Găzduirea Tinode pe un VPS înseamnă că conversațiile tale, datele utilizatorilor și transferurile de fișiere nu ajung niciodată la un serviciu de mesagerie terț. Utilizează clientul web încorporat imediat după implementare sau conectează-ți propriile aplicații mobile și web prin API-ul gRPC sau REST.
Funcționalități cheie ale Tinode
Mesagerie în timp real
Livrează mesaje instantanee cu indicatori de tastare, confirmări de citire și reacții la mesaje pe clienți web, iOS, Android și desktop simultan.
Conversații de grup și canale
Creează conversații de grup cu apartenență, roluri și permisiuni configurabile pentru echipe și comunități de orice dimensiune.
Criptare end-to-end
Criptarea E2E opțională menține conținutul mesajelor privat — ilizibil pentru server și orice intermediar, chiar și pentru al tău.
Partajare fișiere și media
Partajează imagini, fișiere și atașamente direct în conversații, stocate pe propriul tău sistem de fișiere sau un bucket compatibil S3.
Apeluri video și vocale
Suportul WebRTC încorporat permite apeluri video și vocale direct în interfața de chat, fără a comuta la o aplicație separată.
gRPC și REST API
API-urile gRPC și REST complete îți permit să încorporezi mesageria Tinode în aplicații personalizate sau să o integrezi cu fluxurile de lucru de afaceri existente.
De ce să rulezi Tinode pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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