M3DB este o bază de date distribuită open-source pentru serii de timp, construită inițial la Uber pentru a ingera, stoca și interoga miliarde de metrici pe secundă pe mii de gazde. Acesta combină un coordonator încorporat, susținut de etcd, cu un motor TSDB de înaltă compresie, construit special pentru sarcini de lucru de monitorizare, și expune o interfață API de citire și scriere la distanță compatibilă cu Prometheus, plus interogări PromQL, prin m3coordinator pe portul 7201.

Găzduirea M3DB pe propriul tău VPS îți oferă o reținere pe termen lung și eficientă din punct de vedere al costurilor pentru metricile Prometheus și Graphite, control complet asupra spațiilor de nume și a replicării, și un singur binar care poate scala de la un singur nod la un cluster global multi-zonă pe măsură ce datele tale cresc.