Instalează M3DB cu un singur click.
Bază de date distribuită pentru serii de timp și backend de stocare la distanță Prometheus, construit la Uber pentru metrici la scară planetară.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu M3DB
M3DB este o bază de date distribuită open-source pentru serii de timp, construită inițial la Uber pentru a ingera, stoca și interoga miliarde de metrici pe secundă pe mii de gazde. Acesta combină un coordonator încorporat, susținut de etcd, cu un motor TSDB de înaltă compresie, construit special pentru sarcini de lucru de monitorizare, și expune o interfață API de citire și scriere la distanță compatibilă cu Prometheus, plus interogări PromQL, prin m3coordinator pe portul 7201.
Găzduirea M3DB pe propriul tău VPS îți oferă o reținere pe termen lung și eficientă din punct de vedere al costurilor pentru metricile Prometheus și Graphite, control complet asupra spațiilor de nume și a replicării, și un singur binar care poate scala de la un singur nod la un cluster global multi-zonă pe măsură ce datele tale cresc.
Funcționalități cheie ale M3DB
Prometheus stocare la distanță
Utilizează M3DB ca un backend drop-in pe termen lung pentru Prometheus prin citire la distanță și scriere la distanță, păstrând ani de metrici fără eșantionare.
Motor de interogare PromQL
Interoghează metricile stocate cu PromQL nativ prin m3coordinator, făcând M3DB compatibil cu Grafana și tablourile de bord Prometheus existente.
TSDB cu compresie înaltă
Un motor de stocare pe coloane, conceput special, cu compresie în stil Gorilla, menține utilizarea discului la un nivel scăzut chiar și la milioane de serii de timp active.
Spații de nume configurabile
Definește mai multe spații de nume cu retenție independentă, dimensiuni de bloc și rezoluție pentru a echilibra interogările rapide cu costurile de stocare pe termen lung.
Etcd încorporat
Imaginea cu un singur nod vine cu etcd încorporat pentru topologia și plasarea clusterului, eliminând necesitatea unui serviciu extern de coordonare.
Ingestie Graphite
Ingestia integrată Graphite Carbon permite echipelor să consolideze metricile Graphite și Prometheus într-un singur strat de stocare cu un API de interogare unificat.
De ce să rulezi M3DB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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