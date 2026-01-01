Implementează Vikunja cu instalare printr-un singur click.
Manager de sarcini open-source auto-găzduit cu vizualizări de tip listă, Kanban, Gantt și tabel, plus colaborare în echipă și sincronizare CalDAV.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Vikunja
Vikunja este o aplicație auto-găzduită de gestionare a sarcinilor și proiectelor care acceptă mai multe moduri de vizualizare, inclusiv listă, tablou Kanban, diagramă Gantt și tabel. Oferă imbricare ierarhică a proiectelor, atribuiri de sarcini, termene limită, memento-uri, etichete și atașamente de fișiere pentru o gestionare completă a sarcinilor într-un singur instrument.
Auto-găzduirea Vikunja pe un VPS îți menține toate sarcinile și datele proiectelor private, fără taxe de abonament per utilizator. Sincronizarea CalDAV aduce sarcinile în aplicațiile de calendar, o interfață adaptabilă pentru mobil funcționează pe orice dispozitiv, iar partajarea în echipă cu permisiuni bazate pe roluri acceptă atât utilizarea personală, cât și cea colaborativă.
Funcționalități cheie ale Vikunja
Multiple moduri de vizualizare
Comută între vizualizările de tip listă, tablă Kanban, cronologie Gantt și tabel pentru a lucra cu sarcini în formatul pe care îl preferi.
Colaborare în echipă
Partajează proiecte cu colegii de echipă folosind permisiuni bazate pe roluri pentru vizualizare, editare și atribuire de sarcini.
Sincronizare CalDAV
Sincronizează sarcinile și termenele limită cu orice aplicație de calendar care acceptă CalDAV, inclusiv Apple Calendar și Thunderbird.
Mementouri și notificări
Setează mementouri pentru sarcini cu email sau notificări push pentru a respecta termenele limită fără a verifica manual aplicația.
Proiecte ierarhice
Organizează munca în proiecte imbricate și sub-proiecte pentru a reflecta structuri complexe de echipă sau organizaționale.
De ce să rulezi Vikunja pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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