Vikunja este o aplicație auto-găzduită de gestionare a sarcinilor și proiectelor care acceptă mai multe moduri de vizualizare, inclusiv listă, tablou Kanban, diagramă Gantt și tabel. Oferă imbricare ierarhică a proiectelor, atribuiri de sarcini, termene limită, memento-uri, etichete și atașamente de fișiere pentru o gestionare completă a sarcinilor într-un singur instrument.

Auto-găzduirea Vikunja pe un VPS îți menține toate sarcinile și datele proiectelor private, fără taxe de abonament per utilizator. Sincronizarea CalDAV aduce sarcinile în aplicațiile de calendar, o interfață adaptabilă pentru mobil funcționează pe orice dispozitiv, iar partajarea în echipă cu permisiuni bazate pe roluri acceptă atât utilizarea personală, cât și cea colaborativă.