Instalează WebThings Gateway cu un singur click.
Gateway Web of Things open-source pentru unificarea și controlul dispozitivelor inteligente de acasă dintr-un panou de bord web privat.
Alege un plan VPS pentru WebThings Gateway
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu WebThings Gateway
WebThings Gateway este o implementare open-source a specificației Web of Things, dezvoltată inițial de Mozilla și acum menținută de comunitatea WebThings. Acesta conectează dispozitivele smart home din diferite ecosisteme într-un singur panou de bord privat, expunând fiecare dispozitiv ca un Web Thing cu un API HTTP și WebSocket standard.
Rularea WebThings Gateway pe propriul tău VPS menține datele dispozitivelor, regulile de automatizare și configurarea add-on-urilor complet în afara cloud-urilor furnizorilor. Gateway-ul comunică cu protocoale MQTT și bazate pe IP din start, în timp ce add-on-urile Zigbee, Z-Wave și Bluetooth rămân disponibile pentru utilizatorii care asociază VPS-ul cu un bridge la distanță sau hardware compatibil.
Funcționalități cheie ale WebThings Gateway
Web of Things API
Fiecare dispozitiv conectat este expus printr-un API standard HTTP și WebSocket Web Things pentru utilizare în scripturi, tablouri de bord și aplicații terțe.
Motor vizual de reguli
Editorul de reguli drag-and-drop îți permite să înlănțui declanșatori și acțiuni pe orice dispozitiv conectat, fără a scrie cod.
Ecosistem Add-on
Instalează adaptoare pentru MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, senzori virtuali și zeci de altele din directorul de add-on-uri încorporat.
Privat în mod implicit
Toate datele dispozitivului, jurnalele și automatizările rămân pe VPS-ul tău, fără a necesita un cont de furnizor, telemetrie sau un releu cloud.
Plan de etaj și jurnale
Așează dispozitivele pe o schiță personalizată și revizuiește datele istorice ale senzorilor cu vizualizatorul de jurnale încorporat pentru depanare.
Acces vocal și HTTPS
Tunelarea opțională, HTTPS și integrările cu asistenți vocali îți permit să accesezi poarta de acces în siguranță de oriunde.
De ce să rulezi WebThings Gateway pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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