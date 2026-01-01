WebThings Gateway este o implementare open-source a specificației Web of Things, dezvoltată inițial de Mozilla și acum menținută de comunitatea WebThings. Acesta conectează dispozitivele smart home din diferite ecosisteme într-un singur panou de bord privat, expunând fiecare dispozitiv ca un Web Thing cu un API HTTP și WebSocket standard.

Rularea WebThings Gateway pe propriul tău VPS menține datele dispozitivelor, regulile de automatizare și configurarea add-on-urilor complet în afara cloud-urilor furnizorilor. Gateway-ul comunică cu protocoale MQTT și bazate pe IP din start, în timp ce add-on-urile Zigbee, Z-Wave și Bluetooth rămân disponibile pentru utilizatorii care asociază VPS-ul cu un bridge la distanță sau hardware compatibil.