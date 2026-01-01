Implementează LNbits cu instalare cu un singur click.
Sistem de portofel și conturi Lightning cu sursă deschisă, cu cutii pentru bacșiș, paywall-uri, butoane de donație și abonamente pentru creatori.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LNbits
LNbits este un portofel și un sistem de conturi gratuit, open-source, pentru Rețeaua Bitcoin Lightning, care transformă orice backend Lightning compatibil într-o platformă multi-utilizator. În loc să operezi un singur portofel de nod, LNbits îți permite să provizionezi sub-portofele nelimitate, fiecare cu propriile chei API, sold și controale de acces — ideal pentru creatori, comunități, afaceri și dezvoltatori care doresc să emită conturi Lightning fără a renunța la custodia nodului subiacent.
O arhitectură de plugin-uri extensibilă vine cu zeci de extensii gata făcute, care acoperă cutii de bacșiș, paywall-uri, terminale punct de vânzare, abonamente, servicii LNURL, link-uri de ștergere și multe altele. Auto-găzduirea LNbits pe propriul tău VPS menține canalele Lightning, datele de plată și relațiile cu clienții în întregime sub controlul tău, fără un custode terț sau taxe per tranzacție.
Funcționalități cheie ale LNbits
Conturi multi-portofel
Furnizează sub-portofele nelimitate peste un singur backend Lightning, fiecare cu propriul sold, chei API REST și istoric de tranzacții izolat.
Borcane de bacșiș și ziduri de plată
Extensiile încorporate permit creatorilor să adauge cutii pentru bacșișuri, butoane de donație, linkuri cu plată și niveluri de abonament fără a scrie cod de plată personalizat.
Surse de finanțare conectabile
Conectează-te la LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC și multe altele — schimbă backend-urile din interfața de administrare fără a redeploya.
Piața de extensii
Instalează extensii comunitare pentru terminale de punct de vânzare, servicii LNURL, linkuri de curățare, jocuri de loterie, carduri cadou și zeci de altele direct din interfața de utilizator.
API REST pentru dezvoltatori
Fiecare portofel expune un API REST documentat și o interfață WebSocket, astfel încât aplicațiile să poată emite facturi, verifica soldurile și să primească evenimente de plată în mod programatic.
Control auto-custodial
Rulează întregul stack pe propriul tău VPS și nod Lightning — niciun custode terț nu deține fonduri și nu se aplică taxe de platformă per tranzacție.
De ce să rulezi LNbits pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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