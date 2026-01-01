Implementează Trek: Instalare cu un singur click.
Planificator de călătorii colaborativ în timp real, cu auto-găzduire, cu hărți interactive, bugete, liste de împachetat, jurnale și asistență AI.
Alege un plan VPS pentru Trek
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Trek
Trek este o platformă open-source, auto-găzduită, de planificare a călătoriilor care combină colaborarea în timp real cu tot ce ai nevoie pentru a organiza o călătorie într-o singură interfață. Planificatoare zilnice drag-and-drop, hărți interactive cu marcaje foto, prognoze meteo, bugete multi-valută, liste de bagaje și un jurnal de călătorie în stil revistă se găsesc toate alături de rezervări, stocare de documente și export PDF.
Spre deosebire de aplicațiile comerciale de planificare care îți blochează itinerariile și fotografiile în spatele unor niveluri de abonament, Trek rulează în întregime pe infrastructura pe care o controlezi tu. Sincronizarea WebSocket în timp real îi menține pe însoțitori și membrii familiei coordonați pe măsură ce planurile evoluează, autentificarea unică OIDC opțională se integrează cu furnizorii de identitate existenți, iar un server MCP încorporat permite asistenților AI să ajute la planificare, împachetare și bugetare fără a trimite date sensibile către terți.
Funcționalități cheie ale Trek
Colaborare în timp real
Sincronizarea WebSocket trimite fiecare modificare de itinerar, notă și modificare de buget fiecărui călător conectat instantaneu, astfel încât co-planificatorii să vadă întotdeauna același plan.
Hărți interactive de călătorie
Hărțile Leaflet sau Mapbox GL cu clădiri 3D, teren, vizualizarea rutelor, marcaje foto și grupare transformă itinerariile plate într-un plan vizual.
Bugete și liste de împachetare
Urmărește cheltuielile pe categorii cu împărțire pe persoană și pe zi, suport multivalută, șabloane de liste de împachetat și monitorizarea opțională a greutății bagajelor.
Jurnal de călătorie și atlas
Surprinde călătoriile într-un jurnal în stil revistă cu fotografii și stări de spirit, și vizualizează țările vizitate, seriile și statisticile pe o hartă a lumii.
SSO și 2FA
Conectează orice furnizor OIDC — Google, Apple, Authentik, Keycloak — și protejează conturile cu autentificare cu doi factori bazată pe TOTP și coduri de rezervă.
AI prin serverul MCP
Serverul MCP autentificat OAuth 2.1, cu peste 150 de instrumente, permite asistenților AI să creeze călătorii, să creeze liste de bagaje și să gestioneze bugete cu permisiuni delimitate.
De ce să rulezi Trek pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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