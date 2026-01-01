Trek este o platformă open-source, auto-găzduită, de planificare a călătoriilor care combină colaborarea în timp real cu tot ce ai nevoie pentru a organiza o călătorie într-o singură interfață. Planificatoare zilnice drag-and-drop, hărți interactive cu marcaje foto, prognoze meteo, bugete multi-valută, liste de bagaje și un jurnal de călătorie în stil revistă se găsesc toate alături de rezervări, stocare de documente și export PDF.

Spre deosebire de aplicațiile comerciale de planificare care îți blochează itinerariile și fotografiile în spatele unor niveluri de abonament, Trek rulează în întregime pe infrastructura pe care o controlezi tu. Sincronizarea WebSocket în timp real îi menține pe însoțitori și membrii familiei coordonați pe măsură ce planurile evoluează, autentificarea unică OIDC opțională se integrează cu furnizorii de identitate existenți, iar un server MCP încorporat permite asistenților AI să ajute la planificare, împachetare și bugetare fără a trimite date sensibile către terți.