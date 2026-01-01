Implementează Documenso printr-o instalare cu un singur click.
Platformă open-source de semnare documente pentru semnături digitale obligatorii din punct de vedere legal, cu proprietate deplină asupra datelor.
Alege un plan VPS pentru Documenso
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Documenso
Documenso este o alternativă open-source la DocuSign, construit pentru organizațiile care au nevoie de semnături digitale sigure, cu valoare juridică, fără a ceda controlul documentelor sensibile unui furnizor SaaS terț. Acesta suportă fluxuri de lucru de semnare multi-partită, șabloane de documente și piste de audit complete, cu o interfață curată, potrivită pentru echipele juridice, de resurse umane și financiare.
Găzduirea Documenso pe propriul tău VPS păstrează fiecare document, semnătură și înregistrare de audit pe propria ta infrastructură. Nu există taxe per document, fără limite de stocare impuse de un furnizor și fără riscul expunerii datelor printr-o platformă partajată. Gestionarea locală a certificatelor și SMTP-ul configurabil asigură că procesul de semnare rămâne în întregime sub controlul tău.
Funcționalități cheie ale Documenso
Semnare multi-partită
Redirecționează documentele către mai mulți semnatari în ordine secvențială sau paralelă și urmărește starea de finalizare în timp real.
Jurnale de audit complete
Fiecare acțiune este înregistrată cu marcaje temporale și adrese IP, producând istoricul dovezilor necesar pentru scopuri legale și de conformitate.
Șabloane de documente
Salvează structurile de documente utilizate frecvent ca șabloane pentru a accelera fluxurile de lucru recurente de semnare, cum ar fi contractele și NDA-urile.
Semnare certificat local
Documentele sunt semnate folosind un certificat gestionat local, menținând procesul criptografic în întregime în cadrul infrastructurii tale.
Notificări prin email
Notificările automate și actualizările de stare mențin toate părțile informate fără o urmărire manuală din partea expeditorilor de documente.
De ce să rulezi Documenso pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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