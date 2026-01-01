Instalează OHDSI Atlas printr-un singur click.
Platformă web cu sursă deschisă pentru cercetare observațională în sănătate pe modelul de date comun OMOP.
Alege un plan VPS pentru OHDSI Atlas
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OHDSI Atlas
OHDSI Atlas este standardul deschis al comunității pentru efectuarea cercetării observaționale pe date de sănătate la nivel de pacient, convertite la Modelul Comun de Date OMOP. Cercetătorii îl utilizează pentru a construi cohorte de pacienți, a explora vocabulare medicale standardizate, a proiecta studii de estimare a efectelor la nivel de populație și a caracteriza istoricul natural al bolii fără a scrie SQL.
Găzduirea Atlas pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra designului studiilor, definițiilor cohortelor și seturilor de rezultate, fiind livrat preîncărcat cu CDM-ul sintetic OMOP Eunomia, astfel încât să poți explora fluxul de lucru imediat. Back-end-ul WebAPI inclus și baza de date PostgreSQL fac ca fiecare funcționalitate Atlas să funcționeze imediat, fără a fi necesară o configurare separată a depozitului de date.
Funcționalități cheie ale OHDSI Atlas
OMOP CDM statistici
Rulează definiții de cohortă, caracterizări și studii la nivel de populație împotriva oricărei baze de date convertite la Modelul Comun de Date OMOP V5.
Explorare vocabular
Căută SNOMED, RxNorm, LOINC și alte vocabulare medicale standard pentru a construi seturi de concepte care se traduc clar între sursele de date.
Constructor de cohortă
Definește populațiile de pacienți cu un constructor vizual, folosind criterii de includere, expuneri la medicamente și apariții ale afecțiunilor, fără a scrie SQL.
Date demo Eunomia
Vine preîncărcat cu setul de date sintetic OHDSI Eunomia, astfel încât generarea de cohorte, caracterizarea și rapoartele Achilles funcționează imediat.
WebAPI backend
Serviciul Spring Boot WebAPI integrat expune întregul API REST OHDSI pentru acces programatic din R, Python și alți clienți de analiză.
Standard comunitar deschis
Se alătură unei rețele mondiale de cercetători care aplică aceleași metode pe peste un miliard de dosare medicale ale pacienților, în cadrul partenerilor academici și industriali.
De ce să rulezi OHDSI Atlas pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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