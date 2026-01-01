Reducere de până la 69% pentru OHDSI Atlas

Instalează OHDSI Atlas printr-un singur click.

Platformă web cu sursă deschisă pentru cercetare observațională în sănătate pe modelul de date comun OMOP.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Instalează OHDSI Atlas printr-un singur click.

Alege un plan VPS pentru OHDSI Atlas

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu OHDSI Atlas

OHDSI Atlas este standardul deschis al comunității pentru efectuarea cercetării observaționale pe date de sănătate la nivel de pacient, convertite la Modelul Comun de Date OMOP. Cercetătorii îl utilizează pentru a construi cohorte de pacienți, a explora vocabulare medicale standardizate, a proiecta studii de estimare a efectelor la nivel de populație și a caracteriza istoricul natural al bolii fără a scrie SQL.

Găzduirea Atlas pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra designului studiilor, definițiilor cohortelor și seturilor de rezultate, fiind livrat preîncărcat cu CDM-ul sintetic OMOP Eunomia, astfel încât să poți explora fluxul de lucru imediat. Back-end-ul WebAPI inclus și baza de date PostgreSQL fac ca fiecare funcționalitate Atlas să funcționeze imediat, fără a fi necesară o configurare separată a depozitului de date.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale OHDSI Atlas

OMOP CDM statistici

Rulează definiții de cohortă, caracterizări și studii la nivel de populație împotriva oricărei baze de date convertite la Modelul Comun de Date OMOP V5.

Explorare vocabular

Căută SNOMED, RxNorm, LOINC și alte vocabulare medicale standard pentru a construi seturi de concepte care se traduc clar între sursele de date.

Constructor de cohortă

Definește populațiile de pacienți cu un constructor vizual, folosind criterii de includere, expuneri la medicamente și apariții ale afecțiunilor, fără a scrie SQL.

Date demo Eunomia

Vine preîncărcat cu setul de date sintetic OHDSI Eunomia, astfel încât generarea de cohorte, caracterizarea și rapoartele Achilles funcționează imediat.

WebAPI backend

Serviciul Spring Boot WebAPI integrat expune întregul API REST OHDSI pentru acces programatic din R, Python și alți clienți de analiză.

Standard comunitar deschis

Se alătură unei rețele mondiale de cercetători care aplică aceleași metode pe peste un miliard de dosare medicale ale pacienților, în cadrul partenerilor academici și industriali.

De ce să rulezi OHDSI Atlas pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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