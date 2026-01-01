Implementează Langflow cu un singur click.
Constructor de fluxuri de lucru AI vizual drag-and-drop pentru crearea de aplicații LLM cu OpenAI, Anthropic și modele locale.
Alege un plan VPS pentru Langflow
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Langflow
Langflow este o platformă open-source low-code care permite dezvoltatorilor și echipelor să construiască aplicații bazate pe AI printr-o interfață vizuală. Conectează LLM-uri, baze de date vectoriale, API-uri și surse de date prin drag-and-drop de componente — fără a fi necesar cod boilerplate. Suportă OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini și modele găzduite local, facilitând construirea de chatbot-uri, pipeline-uri RAG și fluxuri de lucru multi-agent.
Găzduirea Langflow pe propriul tău VPS menține fluxurile de lucru AI și datele conversațiilor pe infrastructura pe care o controlezi, eliminând dependența de un singur furnizor și asigurând că documentele sensibile procesate prin pipeline-uri RAG nu părăsesc niciodată mediul tău. Acest șablon include PostgreSQL pentru persistența fiabilă a fluxurilor, utilizatorilor și stării aplicației.
Funcționalități cheie ale Langflow
Constructor vizual de flux de lucru
Construiește aplicații LLM prin conectarea componentelor pe un spațiu de lucru fără a scrie cod repetitiv pentru pipeline-uri.
Suport LLM pentru mai mulți furnizori
Comută între modelele OpenAI, Anthropic, Google Gemini și Ollama locale în cadrul aceluiași flux de lucru.
RAG pipeline-uri
Conectează baze de date vectoriale la LLM-uri pentru a construi fluxuri de lucru de generare augmentată cu recuperare care răspund la întrebări din propriile tale documente.
Implementare API
Expune orice flux de lucru finalizat ca un endpoint API REST pentru integrarea în aplicații de producție.
Componente personalizate
Scrie componente Python pentru a extinde Langflow cu logică proprietară, API-uri interne sau surse de date specializate.
De ce să rulezi Langflow pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.