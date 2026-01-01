Implementează NetBird Client cu un singur click.
Client VPN mesh bazat pe WireGuard care conectează VPS-ul tău la o rețea privată securizată cu controale de acces zero-trust.
Alege un plan VPS pentru NetBird Client
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu NetBird Client
Clientul NetBird este o soluție VPN modernă care creează rețele overlay bazate pe WireGuard între dispozitive, fără o configurare complexă a serverului. Stabilește automat conexiuni peer-to-peer cu funcționalități de nivel enterprise, inclusiv integrare SSO, autentificare multi-factor și politici granulare de acces — toate gestionate printr-un plan de control central, fără un hub VPN tradițional.
Rularea clientului NetBird pe VPS-ul tău conectează infrastructura ta cloud la rețeaua ta privată NetBird, permițând acces securizat, criptat la servicii și resurse în întregul tău mediu, menținând în același timp sarcinile de lucru sensibile complet în afara internetului public și sub controlul tău deplin.
Funcționalități cheie ale NetBird Client
WireGuard Rețea tip plasă
Stabilește automat tuneluri WireGuard directe peer-to-peer între dispozitive, oferind conectivitate criptată de înaltă performanță fără un blocaj al serverului VPN central.
Controlul accesului Zero-Trust
Politicile de rețea granulare stabilesc exact ce dispozitive și utilizatori pot accesa ce resurse, impunând accesul cu cele mai puține privilegii în întreaga ta infrastructură.
Integrarea SSO și MFA
Se integrează cu furnizori de identitate populari pentru autentificare unică și autentificare multi-factor, aducând securitate la nivel de întreprindere rețelei tale private, fără instrumente suplimentare.
Traversare NAT automată
Hole-punching-ul și fallback-ul prin releu integrate asigură o conectivitate fiabilă chiar și atunci când dispozitivele se află în spatele firewall-urilor sau al unui NAT restrictiv, fără a necesita redirecționare manuală a porturilor.
Criptare rezistentă la cuantică
Integrarea opțională Rosenpass adaugă schimbul de chei post-cuantic peste WireGuard, pregătind tunelurile tale criptate pentru viitor împotriva amenințărilor emergente.
De ce să rulezi NetBird Client pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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