Implementează Odoo cu instalare printr-un singur click.
Suită ERP și CRM open-source care acoperă vânzări, contabilitate, inventar, eCommerce și multe altele, într-o singură platformă integrată.
Alege un plan VPS pentru Odoo
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Odoo
Odoo este o suită completă de management al afacerilor open-source, utilizată de peste 10 milioane de utilizatori din 120 de țări. Designul său modular îți permite să începi cu aplicațiile de care ai nevoie — CRM, contabilitate, gestiune stocuri, e-commerce sau management de proiect — și să te extinzi pe măsură ce afacerea ta crește, totul dintr-o singură interfață unificată.
Găzduirea Odoo pe propriul tău VPS elimină costurile de abonament per utilizator, îți menține toate datele afacerii sub control și îți oferă libertatea de a instala module și integrări personalizate fără restricții. Acest șablon include PostgreSQL pentru stocarea fiabilă a datelor.
Funcționalități cheie ale Odoo
Integrat CRM și Vânzări
Urmărește lead-uri, gestionează pipeline-uri și automatizează follow-up-uri într-un CRM care se conectează direct la facturare și inventar.
Comerț electronic încorporat
Lansează un magazin online cu un constructor de site-uri web drag-and-drop, un catalog de produse și integrări de gateway-uri de plată.
Contabilitate și Facturare
Gestionează facturarea în mai multe valute, conformitatea fiscală și reconcilierea bancară fără un instrument de contabilitate separat.
Inventar și producție
Gestionează stocul în mai multe depozite, rulează fluxuri de lucru MRP și urmărește producția cu suport pentru scanarea codurilor de bare.
Magazin de aplicații modular
Alege din peste 30.000 de module terțe pentru a extinde Odoo cu fluxuri de lucru și integrări specifice industriei.
De ce să rulezi Odoo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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