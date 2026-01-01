Instalează docassemble printr-un singur click.
Sistem expert open-source pentru interviuri ghidate și asamblare automată de documente, construit pe Python, YAML și Markdown.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu docassemble
docassemble este o platformă gratuită, open-source, pentru construirea de interviuri ghidate bazate pe web care colectează informații de la utilizatorii finali și asamblează documente personalizate, contracte și formulare din răspunsuri. Autorii scriu logica interviului în YAML, șabloane de documente în Markdown sau DOCX și extind comportamentul cu Python — fără a configura o aplicație web personalizată.
Conceput inițial pentru organizațiile de asistență juridică și firmele de avocatură care automatizează procesul de înregistrare a clienților și redactarea documentelor, docassemble alimentează acum sisteme expert în domenii precum conformitatea, serviciile guvernamentale și fluxurile de lucru HR. Auto-găzduirea pe un VPS păstrează răspunsurile sensibile din interviuri, documentele generate și datele clienților pe o infrastructură pe care o controlezi, fără taxe per interviu sau per utilizator.
Funcționalități cheie ale docassemble
Interviuri Ghidate
Construiește fluxuri de întrebări ramificate în YAML care colectează date de la utilizatori prin formulare web accesibile, adaptate pentru mobil, cu logică condițională.
Asamblare documente
Generează documente DOCX, PDF și RTF completate din răspunsurile la interviu, folosind șabloane Markdown sau Word cu formatare automată.
Extensibilitate Python
Treci la Python complet ori de câte ori YAML nu este suficient — apelează API-uri externe, rulează calcule sau integrează-te cu sistemele existente.
Semnături electronice
Capturează semnături pe ecrane tactile și încorporează-le în documente generate fără servicii terțe de semnătură electronică.
Asistență multilingvă
Creează un interviu în mai multe limbi cu instrumente de traducere încorporate și formatare a datei, numărului și monedei adaptată la setările regionale.
Playground încorporat
Mediul de dezvoltare bazat pe browser, cu editor de cod, testare în timp real și gestionare de pachete, le permite autorilor să itereze fără un IDE separat.
De ce să rulezi docassemble pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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