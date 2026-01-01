Instalează Manyfold printr-un singur click.
Manager de active digitale cu auto-găzduire pentru organizarea, etichetarea și previzualizarea bibliotecii tale de modele de imprimare 3D.
Alege un plan VPS pentru Manyfold
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Manyfold
Manyfold este un manager de active digitale open-source, construit special pentru entuziaștii imprimării 3D și creatorii care trebuie să-și organizeze colecțiile în creștere de fișiere STL, 3MF și alte fișiere model. Spre deosebire de managerii de fișiere generici, Manyfold înțelege nativ fișierele 3D, generând miniaturi și previzualizări interactive, urmărind creatorii și licențele, și grupând părțile conexe în modele logice cu etichete, descrieri și metadate personalizate.
Rularea Manyfold pe VPS-ul tău menține mii de modele plătite și gratuite pe care le colectezi de pe site-uri precum MakerWorld, Printables și Thingiverse sub controlul tău deplin, cu un strat ActivityPub federat care îți permite să partajezi colecții cu alți creatori fără a-ți preda biblioteca unei piețe închise.
Funcționalități cheie ale Manyfold
Previzualizări 3D interactive
Rotește și inspectează formate STL, 3MF, OBJ și alte formate direct în browser, fără a descărca sau a deschide un slicer.
Etichetare inteligentă și metadate
Organizează modelele cu etichete ierarhice, creatori, licențe și câmpuri personalizate, astfel încât biblioteca ta să rămână căutabilă pe măsură ce crește.
Colecții multiutilizator
Partajează biblioteci cu membrii familiei sau ai clubului, folosind permisiuni granulare per utilizator și controale de acces bazate pe roluri.
Partajare federată
Urmărește alte instanțe Manyfold prin ActivityPub pentru a descoperi și a schimba modele fără a depinde de o piață centralizată.
OIDC autentificare unică
Conectează Manyfold la Authentik, Keycloak sau orice furnizor OIDC pentru a centraliza autentificarea în întreaga ta infrastructură auto-găzduită.
Scanare automată a bibliotecii
Plasează foldere cu modele existente în volumul de stocare, iar Manyfold le importă, le deduplică și le indexează din mers.
De ce să rulezi Manyfold pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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