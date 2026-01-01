Cheshire Cat AI este un framework open-source pentru construirea de agenți AI de producție ca microserviciu. În loc să unească biblioteci separate pentru memorie, instrumente și forme conversaționale, Cat-ul oferă un runtime API-first cu un magazin vectorial Qdrant încorporat, un sistem de plugin-uri, hook-uri de evenimente și apelare de funcții — astfel încât același agent poate alimenta un chatbot, un instrument intern sau un asistent orientat către clienți dintr-un singur backend.

Framework-ul este agnost de model și funcționează cu orice LLM și embedder compatibil cu LangChain, inclusiv OpenAI, Anthropic, Ollama și modele auto-găzduite. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS menține istoricul conversațiilor, embedding-urile și codul plugin-urilor sub controlul tău deplin, cu suport multi-utilizator și permisiuni granulare pentru implementări în echipă.