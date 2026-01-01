Instalează Cheshire Cat AI cu un singur click.
Framework de agent AI gata de producție, cu RAG încorporat, plugin-uri și apelare de funcții pentru orice furnizor de LLM.
Alege un plan VPS pentru Cheshire Cat AI
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI este un framework open-source pentru construirea de agenți AI de producție ca microserviciu. În loc să unească biblioteci separate pentru memorie, instrumente și forme conversaționale, Cat-ul oferă un runtime API-first cu un magazin vectorial Qdrant încorporat, un sistem de plugin-uri, hook-uri de evenimente și apelare de funcții — astfel încât același agent poate alimenta un chatbot, un instrument intern sau un asistent orientat către clienți dintr-un singur backend.
Framework-ul este agnost de model și funcționează cu orice LLM și embedder compatibil cu LangChain, inclusiv OpenAI, Anthropic, Ollama și modele auto-găzduite. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS menține istoricul conversațiilor, embedding-urile și codul plugin-urilor sub controlul tău deplin, cu suport multi-utilizator și permisiuni granulare pentru implementări în echipă.
Funcționalități cheie ale Cheshire Cat AI
RAG integrat
O memorie vectorială Qdrant integrată ingerează documente și recuperează automat contextul relevant, astfel încât agenții să răspundă din datele tale, mai degrabă decât din cunoștințele generice ale modelului.
Sistem de plugin-uri
Plasează plugin-uri Python în panoul de administrare pentru a adăuga instrumente, hook-uri și formulare conversaționale fără a modifica nucleul — extinde comportamentul la rulare în loc să reconstruiești imaginea.
Orice furnizor LLM
Comută între OpenAI, Anthropic, Ollama și alte modele compatibile cu LangChain din interfața de administrare pentru a echilibra costul, latența și rezidența datelor pentru fiecare caz de utilizare.
REST și WebSocket API
Integrează agentul în orice frontend prin intermediul unui REST API personalizabil sau conversează prin WebSocket, cu chei API separate pentru fiecare transport, pentru un control granular al accesului.
Formulare conversaționale
Formulare bazate pe Pydantic care ghidează conversații în mai mulți pași, cum ar fi rezervările sau comenzile, permițând agentului să colecteze date structurate, menținând în același timp dialogul natural.
De ce să rulezi Cheshire Cat AI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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