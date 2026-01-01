Reducere de până la 69% pentru Cheshire Cat AI

Instalează Cheshire Cat AI cu un singur click.

Framework de agent AI gata de producție, cu RAG încorporat, plugin-uri și apelare de funcții pentru orice furnizor de LLM.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  /lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Cheshire Cat AI cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Cheshire Cat AI

Cheshire Cat AI este un framework open-source pentru construirea de agenți AI de producție ca microserviciu. În loc să unească biblioteci separate pentru memorie, instrumente și forme conversaționale, Cat-ul oferă un runtime API-first cu un magazin vectorial Qdrant încorporat, un sistem de plugin-uri, hook-uri de evenimente și apelare de funcții — astfel încât același agent poate alimenta un chatbot, un instrument intern sau un asistent orientat către clienți dintr-un singur backend.

Framework-ul este agnost de model și funcționează cu orice LLM și embedder compatibil cu LangChain, inclusiv OpenAI, Anthropic, Ollama și modele auto-găzduite. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS menține istoricul conversațiilor, embedding-urile și codul plugin-urilor sub controlul tău deplin, cu suport multi-utilizator și permisiuni granulare pentru implementări în echipă.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Cheshire Cat AI

RAG integrat

O memorie vectorială Qdrant integrată ingerează documente și recuperează automat contextul relevant, astfel încât agenții să răspundă din datele tale, mai degrabă decât din cunoștințele generice ale modelului.

Sistem de plugin-uri

Plasează plugin-uri Python în panoul de administrare pentru a adăuga instrumente, hook-uri și formulare conversaționale fără a modifica nucleul — extinde comportamentul la rulare în loc să reconstruiești imaginea.

Orice furnizor LLM

Comută între OpenAI, Anthropic, Ollama și alte modele compatibile cu LangChain din interfața de administrare pentru a echilibra costul, latența și rezidența datelor pentru fiecare caz de utilizare.

REST și WebSocket API

Integrează agentul în orice frontend prin intermediul unui REST API personalizabil sau conversează prin WebSocket, cu chei API separate pentru fiecare transport, pentru un control granular al accesului.

Formulare conversaționale

Formulare bazate pe Pydantic care ghidează conversații în mai mulți pași, cum ar fi rezervările sau comenzile, permițând agentului să colecteze date structurate, menținând în același timp dialogul natural.

De ce să rulezi Cheshire Cat AI pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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