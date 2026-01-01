Implementează TimescaleDB cu o instalare printr-un singur click.
Bază de date de serii temporale construită pe PostgreSQL — combinând familiaritatea cu SQL cu scalabilitatea și viteza unei baze de date de serii temporale (TSDB) special concepute.
Alege un plan VPS pentru TimescaleDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu TimescaleDB
TimescaleDB extinde PostgreSQL cu capabilități native de serii de timp, integrând hypertables, partiționare automată, agregate continue și compresie avansată peste motorul SQL pe care echipele îl cunosc deja. Deoarece este PostgreSQL în spate, fiecare driver existent, ORM, instrument BI și extensie — inclusiv PostGIS și pg_vector — continuă să funcționeze fără modificări.
Găzduirea proprie a TimescaleDB pe propriul tău VPS menține telemetria de volum mare, fluxurile de senzori IoT și datele financiare tick sub controlul tău, fără prețuri per punct de date sau taxe de ieșire a datelor. Imaginea HA include Patroni și instrumente comune PostgreSQL, oferindu-ți o bază pregătită pentru producție pentru metrici, monitorizare și sarcini de lucru de analiză.
Funcționalități cheie ale TimescaleDB
Hypertables
Partiționează automat datele de serie temporală între segmente pentru inserări și interogări rapide la scară de miliarde de rânduri, fără a schimba modul în care scrii SQL.
Compresie nativă
Compresia orientată pe coloane reduce de obicei datele istorice cu peste 90%, tăind costurile de stocare și menținând rândurile recente rapide de actualizat și interogat.
Agregate continue
Rollup-urile materializate se actualizează incremental în fundal, astfel încât dashboard-urile cu date brute de pe parcursul a luni sau ani rămân cu un timp de răspuns sub o secundă.
Compatibilitate deplină PostgreSQL
Funcționează cu fiecare client PostgreSQL, ORM și extensie — inclusiv PostGIS pentru date geospațiale și pg_vector pentru încorporări AI — fără niciun efort de migrare.
Politici de păstrare a datelor
Eliminați sau reduceți eșantionarea blocurilor vechi de date automat, conform unui program, păstrând datele frecvent accesate pe stocare rapidă și îndeplinind cerințele de conformitate privind păstrarea datelor.
De ce să rulezi TimescaleDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.