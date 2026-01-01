TimescaleDB extinde PostgreSQL cu capabilități native de serii de timp, integrând hypertables, partiționare automată, agregate continue și compresie avansată peste motorul SQL pe care echipele îl cunosc deja. Deoarece este PostgreSQL în spate, fiecare driver existent, ORM, instrument BI și extensie — inclusiv PostGIS și pg_vector — continuă să funcționeze fără modificări.

Găzduirea proprie a TimescaleDB pe propriul tău VPS menține telemetria de volum mare, fluxurile de senzori IoT și datele financiare tick sub controlul tău, fără prețuri per punct de date sau taxe de ieșire a datelor. Imaginea HA include Patroni și instrumente comune PostgreSQL, oferindu-ți o bază pregătită pentru producție pentru metrici, monitorizare și sarcini de lucru de analiză.