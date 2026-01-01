Instalează SFTPGo cu un singur click.
Server de transfer de fișiere complet echipat, bazat pe evenimente, care acceptă SFTP, FTP, WebDAV și HTTP, cu o interfață de administrare web integrată.
Alege un plan VPS pentru SFTPGo
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SFTPGo
SFTPGo este un server de transfer de fișiere complet, open-source, construit în jurul unei arhitecturi bazate pe evenimente. Acesta suportă multiple protocoale dintr-o singură implementare — SFTP, FTPS, WebDAV și HTTP/HTTPS — alături de multiple backend-uri de stocare, inclusiv sisteme de fișiere locale, Amazon S3, Google Cloud Storage și Azure Blob Storage. O interfață WebAdmin încorporată oferă administratorilor control complet asupra utilizatorilor, grupurilor, cotelor și politicilor de acces, în timp ce o interfață WebClient permite utilizatorilor finali să-și gestioneze propriile fișiere direct într-un browser, fără niciun software suplimentar.
Auto-găzduirea SFTPGo pe propriul tău VPS menține infrastructura de transfer de fișiere sub controlul tău. Tu stabilești politicile de retenție, regulile de acces și backend-urile de stocare — fără taxe per utilizator, fără limite de utilizare și fără ca datele să părăsească infrastructura ta.
Funcționalități cheie ale SFTPGo
Suport multi-protocol
SFTP, FTPS, WebDAV și HTTP/HTTPS, toate oferite de pe un singur server, astfel încât clienții care se conectează cu orice protocol standard beneficiază de suport fără implementări suplimentare.
Administrare web
Interfață WebAdmin completă bazată pe browser pentru gestionarea utilizatorilor, grupurilor, dosarelor, cotelor și regulilor de evenimente, fără acces la linia de comandă.
Multiple backend-uri de stocare
Conectează-te la stocarea locală, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage sau servere SFTP la distanță și prezintă-le ca un arbore de directoare unificat utilizatorilor.
Automatizare bazată pe evenimente
Definește reguli care declanșează webhook-uri, notificări prin email sau scripturi personalizate la evenimente de fișiere precum încărcări, descărcări sau ștergeri.
Cote per utilizator
Aplică limite independente de stocare și lățime de bandă per utilizator sau per folder pentru a preveni ca un singur cont să consume resurse excesive.
Autentificare cu doi factori
2FA bazată pe TOTP pentru conturile de administrator și ale utilizatorilor finali adaugă un strat critic de protecție împotriva accesului neautorizat.
De ce să rulezi SFTPGo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
AList
Server de listă de fișiere și WebDAV cu auto-găzduire, cu suport pentru peste 30 de backend-uri de stocare
AnonUpload
AnonUpload este o aplicație securizată de partajare anonimă de fișiere, fără cerințe de bază de date