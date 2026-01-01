Reducere de până la 69% pentru SFTPGo

Instalează SFTPGo cu un singur click.

Server de transfer de fișiere complet echipat, bazat pe evenimente, care acceptă SFTP, FTP, WebDAV și HTTP, cu o interfață de administrare web integrată.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
Instalează SFTPGo cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu SFTPGo

SFTPGo este un server de transfer de fișiere complet, open-source, construit în jurul unei arhitecturi bazate pe evenimente. Acesta suportă multiple protocoale dintr-o singură implementare — SFTP, FTPS, WebDAV și HTTP/HTTPS — alături de multiple backend-uri de stocare, inclusiv sisteme de fișiere locale, Amazon S3, Google Cloud Storage și Azure Blob Storage. O interfață WebAdmin încorporată oferă administratorilor control complet asupra utilizatorilor, grupurilor, cotelor și politicilor de acces, în timp ce o interfață WebClient permite utilizatorilor finali să-și gestioneze propriile fișiere direct într-un browser, fără niciun software suplimentar.

Auto-găzduirea SFTPGo pe propriul tău VPS menține infrastructura de transfer de fișiere sub controlul tău. Tu stabilești politicile de retenție, regulile de acces și backend-urile de stocare — fără taxe per utilizator, fără limite de utilizare și fără ca datele să părăsească infrastructura ta.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale SFTPGo

Suport multi-protocol

SFTP, FTPS, WebDAV și HTTP/HTTPS, toate oferite de pe un singur server, astfel încât clienții care se conectează cu orice protocol standard beneficiază de suport fără implementări suplimentare.

Administrare web

Interfață WebAdmin completă bazată pe browser pentru gestionarea utilizatorilor, grupurilor, dosarelor, cotelor și regulilor de evenimente, fără acces la linia de comandă.

Multiple backend-uri de stocare

Conectează-te la stocarea locală, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage sau servere SFTP la distanță și prezintă-le ca un arbore de directoare unificat utilizatorilor.

Automatizare bazată pe evenimente

Definește reguli care declanșează webhook-uri, notificări prin email sau scripturi personalizate la evenimente de fișiere precum încărcări, descărcări sau ștergeri.

Cote per utilizator

Aplică limite independente de stocare și lățime de bandă per utilizator sau per folder pentru a preveni ca un singur cont să consume resurse excesive.

Autentificare cu doi factori

2FA bazată pe TOTP pentru conturile de administrator și ale utilizatorilor finali adaugă un strat critic de protecție împotriva accesului neautorizat.

De ce să rulezi SFTPGo pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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