SFTPGo este un server de transfer de fișiere complet, open-source, construit în jurul unei arhitecturi bazate pe evenimente. Acesta suportă multiple protocoale dintr-o singură implementare — SFTP, FTPS, WebDAV și HTTP/HTTPS — alături de multiple backend-uri de stocare, inclusiv sisteme de fișiere locale, Amazon S3, Google Cloud Storage și Azure Blob Storage. O interfață WebAdmin încorporată oferă administratorilor control complet asupra utilizatorilor, grupurilor, cotelor și politicilor de acces, în timp ce o interfață WebClient permite utilizatorilor finali să-și gestioneze propriile fișiere direct într-un browser, fără niciun software suplimentar.

Auto-găzduirea SFTPGo pe propriul tău VPS menține infrastructura de transfer de fișiere sub controlul tău. Tu stabilești politicile de retenție, regulile de acces și backend-urile de stocare — fără taxe per utilizator, fără limite de utilizare și fără ca datele să părăsească infrastructura ta.