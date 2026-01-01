Flowise este o platformă low-code open-source care face construirea de aplicații AI sofisticate accesibilă dezvoltatorilor și echipelor fără codare extinsă. Interfața sa vizuală drag-and-drop îți permite să conectezi modele de limbaj, baze de date vectoriale, sisteme de memorie și instrumente externe în fluxuri de lucru coerente. Flowise suportă modele OpenAI, Anthropic, Google și open-source, făcându-l flexibil pentru diverse cazuri de utilizare AI, de la chatboți la aplicații RAG și agenți autonomi.

Auto-găzduirea Flowise pe VPS-ul tău îți oferă proprietate completă asupra fluxurilor tale de lucru AI, datelor de conversație și bazelor de cunoștințe integrate. Poți să te conectezi la baze de date interne și API-uri pe care platformele cloud nu le pot accesa și să configurezi resurse specifice pentru sarcinile tale de lucru LLM fără prețuri per apel API sau probleme de confidențialitate a datelor.