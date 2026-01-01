Instalează Flowise cu un singur click.
Platformă low-code open-source pentru construirea fluxurilor de orchestrare LLM și a agenților AI cu o interfață vizuală drag-and-drop.
Alege un plan VPS pentru Flowise
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Flowise
Flowise este o platformă low-code open-source care face construirea de aplicații AI sofisticate accesibilă dezvoltatorilor și echipelor fără codare extinsă. Interfața sa vizuală drag-and-drop îți permite să conectezi modele de limbaj, baze de date vectoriale, sisteme de memorie și instrumente externe în fluxuri de lucru coerente. Flowise suportă modele OpenAI, Anthropic, Google și open-source, făcându-l flexibil pentru diverse cazuri de utilizare AI, de la chatboți la aplicații RAG și agenți autonomi.
Auto-găzduirea Flowise pe VPS-ul tău îți oferă proprietate completă asupra fluxurilor tale de lucru AI, datelor de conversație și bazelor de cunoștințe integrate. Poți să te conectezi la baze de date interne și API-uri pe care platformele cloud nu le pot accesa și să configurezi resurse specifice pentru sarcinile tale de lucru LLM fără prețuri per apel API sau probleme de confidențialitate a datelor.
Funcționalități cheie ale Flowise
Constructor de flux vizual
Interfață drag-and-drop pentru asamblarea fluxurilor AI complexe din noduri predefinite, fără a scrie cod de orchestrare.
Suport RAG
Capacități încorporate de Retrieval-Augmented Generation cu integrare de baze de date vectoriale pentru construirea de aplicații AI bazate pe cunoștințe.
Suport Multi-LLM
Conectează-te la OpenAI, Anthropic, Google, Cohere și modele open-source locale dintr-o singură interfață unificată.
Framework-uri de agent
Creează agenți AI autonomi care utilizează instrumente, raționează prin sarcini în mai mulți pași și mențin memoria conversațională pe parcursul sesiunilor.
Integrare API
Expune orice flux ca un endpoint API pentru a integra capabilități AI direct în aplicațiile și fluxurile tale de lucru existente.
De ce să rulezi Flowise pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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