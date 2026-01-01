Implementează Leantime cu o instalare dintr-un singur click.
Platformă open-source de gestionare a proiectelor, concepută pentru cei care nu sunt manageri de proiect, care combină instrumente de strategie, planificare și execuție.
Alege un plan VPS pentru Leantime
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Leantime
Leantime este un sistem open-source de gestionare a proiectelor, construit special pentru echipele care au nevoie de o coordonare puternică fără metodologii complexe de management de proiect. Acesta combină panouri Kanban, diagrame Gantt, pontaje, wiki-uri și instrumente strategice unice, cum ar fi Lean Canvas și analiza SWOT, într-o singură platformă coerentă — disponibilă în peste 20 de limbi, cu suport LDAP și OIDC pentru medii enterprise.
Auto-găzduirea Leantime pe VPS-ul tău înseamnă utilizatori nelimitați, proiecte nelimitate și fără costuri de licențiere per utilizator. Datele proiectului tău, planurile strategice și istoricul echipei rămân pe infrastructura pe care o controlezi, susținute de MariaDB pentru o persistență fiabilă.
Funcționalități cheie ale Leantime
Vizualizări multiple de sarcini
Comută între tablouri Kanban, diagrame Gantt, vizualizări de calendar, listă și tabel pentru a se potrivi cu modul în care echipa ta preferă să lucreze.
Instrumente de planificare strategică
Construiește Lean Canvas, Business Model Canvas și analiza SWOT direct în platformă pentru a alinia sarcinile zilnice cu obiectivele de afaceri.
Urmărire a timpului încorporată
Înregistrează orele pentru sarcini și proiecte pentru o facturare precisă, salarizare și analiză a costurilor proiectelor, fără un instrument separat.
Utilizatori nelimitați
Adaugă oricâți membri ai echipei sunt necesari, cu permisiuni bazate pe roluri per proiect și fără taxe de licențiere per utilizator.
Autentificare afacere
Conectează-te la furnizori LDAP sau OIDC și activează autentificarea cu doi factori pentru standardele de securitate la nivel de organizație.
De ce să rulezi Leantime pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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