Instalează MLflow cu un singur click.
Platformă open-source pentru urmărirea experimentelor de ML, gestionarea modelelor și monitorizarea aplicațiilor LLM în producție.
Alege un plan VPS pentru MLflow
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MLflow
MLflow este cea mai mare platformă de inginerie AI open-source, cu peste 60 de milioane de descărcări lunare. Acoperă întregul ciclu de viață al învățării automate: înregistrarea parametrilor și metricilor experimentelor, compararea rulărilor între configurații, înregistrarea modelelor pentru implementare și gestionarea progresiei acestora prin mediile de staging și producție. Suportat nativ de PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain și zeci de alte framework-uri ML prin autologging, necesită modificări minime de cod pentru a fi adoptat.
Versiunea 3 extinde MLflow în era LLM cu trasare distribuită bazată pe OpenTelemetry pentru agenți și apeluri LLM, evaluare sistematică cu peste 50 de judecători încorporați, un registru de prompturi cu urmărire completă a liniei de proveniență și un AI Gateway care rutează traficul către OpenAI, Anthropic și alți furnizori cu limitare de rată și control al costurilor. Auto-găzduirea păstrează toate urmele, artefactele și metadatele modelului pe infrastructura pe care o controlezi.
Funcționalități cheie ale MLflow
Urmărirea Experimentelor
Înregistrează parametrii, metricile, etichetele și artefactele pentru fiecare rulare de antrenament. Compară experimentele cot la cot pentru a identifica cea mai bună configurație a modelului.
Registru de modele
Gestionează centralizat modelele ML între etapele de staging și producție, cu istoric al versiunilor, fluxuri de lucru de aprobare și controale de acces la nivel de echipă.
Trasare LLM și Agent
Captează trace-uri complete bazate pe OpenTelemetry ale fiecărui apel LLM și pas de agent. Depanează latența, costurile token-urilor și calitatea ieșirii în producție.
LLM evaluare
Rulează evaluări sistematice folosind peste 50 de metrici încorporate și judecători LLM. Urmărește regresiile de calitate înainte ca acestea să ajungă la utilizatorii din producție.
Registru de prompturi
Gestionează versiuni, testează și implementează prompturi cu urmărire completă a istoricului. Optimizează automat prompturile folosind algoritmi de ultimă generație pentru a îmbunătăți performanța sarcinilor.
AI Gateway
Rutează cererile LLM între OpenAI, Anthropic și alți furnizori printr-un API unificat, compatibil cu OpenAI, cu limitare a ratei și controale de cost.
De ce să rulezi MLflow pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.