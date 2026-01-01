MLflow este cea mai mare platformă de inginerie AI open-source, cu peste 60 de milioane de descărcări lunare. Acoperă întregul ciclu de viață al învățării automate: înregistrarea parametrilor și metricilor experimentelor, compararea rulărilor între configurații, înregistrarea modelelor pentru implementare și gestionarea progresiei acestora prin mediile de staging și producție. Suportat nativ de PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain și zeci de alte framework-uri ML prin autologging, necesită modificări minime de cod pentru a fi adoptat.

Versiunea 3 extinde MLflow în era LLM cu trasare distribuită bazată pe OpenTelemetry pentru agenți și apeluri LLM, evaluare sistematică cu peste 50 de judecători încorporați, un registru de prompturi cu urmărire completă a liniei de proveniență și un AI Gateway care rutează traficul către OpenAI, Anthropic și alți furnizori cu limitare de rată și control al costurilor. Auto-găzduirea păstrează toate urmele, artefactele și metadatele modelului pe infrastructura pe care o controlezi.