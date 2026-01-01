Instalează Directus cu un singur click.
CMS headless open-source care încapsulează orice bază de date SQL cu API-uri REST și GraphQL generate automat.
Alege un plan VPS pentru Directus
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Directus
Directus este un CMS headless flexibil, open-source, care se bazează pe orice bază de date SQL și oferă instantaneu un API REST și GraphQL dinamic, alături de o interfață de administrare intuitivă. Spre deosebire de platformele CMS care impun structuri de conținut rigide, Directus îți permite să modelezi datele exact așa cum are nevoie aplicația ta — apoi generează automat un API complet, fără a fi necesar cod.
Auto-găzduirea Directus pe propriul tău VPS îți menține conținutul, activele media și datele utilizatorilor complet sub control. Eviti prețurile per utilizator, limitele de rată ale API-ului și riscul de blocare la un anumit furnizor (vendor lock-in), obținând în același timp flexibilitatea de a extinde platforma cu extensii personalizate, webhooks și integrări adaptate fluxului tău de lucru.
Funcționalități cheie ale Directus
API-uri auto-generate
Fiecare model de date pe care îl creezi generează instantaneu endpoint-uri REST și GraphQL, eliminând munca manuală de dezvoltare API.
Interfață intuitivă de administrare
Utilizatorii non-tehnici pot gestiona conținutul, media și datele structurate printr-o interfață elegantă, fără a atinge codul.
Permisiuni bazate pe roluri
Definește reguli granulare de acces per rol, colecție și câmp pentru a controla exact cine poate citi sau scrie ce date.
Abonamente în timp real
Abonamentele bazate pe WebSocket permit aplicațiilor client să reacționeze la modificările datelor instantaneu, fără a interoga constant.
Arhitectură extensibilă
Hook-urile personalizate, modulele și componentele de afișare îți permit să adaptezi Directus la orice flux de lucru de conținut sau cerință de integrare.
De ce să rulezi Directus pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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