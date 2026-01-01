Implementează Flame cu instalare printr-un singur click.
Pagină de pornire auto-găzduită și tablou de bord principal pentru serverul tău personal și serviciile homelab.
Alege un plan VPS pentru Flame
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Flame
Flame este o pagină de pornire auto-găzduită care transformă serverul tău într-un hub organizat pentru toate aplicațiile și marcajele tale. Totul este gestionat printr-o interfață grafică încorporată – fără fișiere de configurare de editat, fără a fi necesare reporniri. Adaugă aplicații, organizează marcaje și personalizează aspectul în întregime din browser.
Spre deosebire de serviciile de panou de bord găzduite, Flame rulează în întregime pe propriul tău VPS, păstrând inventarul serviciilor și marcajele tale private. Integrarea sa cu etichetele Docker descoperă automat containerele în execuție, astfel încât panoul tău de bord rămâne actualizat pe măsură ce implementezi noi servicii.
Funcționalități cheie ale Flame
Administrare bazată pe GUI
Adaugă, actualizează și șterge aplicații și marcaje direct din interfața web, fără a edita fișiere de configurare.
Docker auto-descoperire
Detectează automat containerele care rulează citind etichetele Docker, menținând panoul tău de bord sincronizat cu serviciile implementate.
Căutare integrată
Bara de căutare integrată suportă 11 furnizori de căutare web și filtrează aplicațiile locale și marcajele în timp real.
Teme personalizate
Alege din 15 teme de culori încorporate sau creează-ți propria temă cu editorul de teme personalizat și suprascrieri CSS.
Widget meteo
Afișează condiții meteo în timp real pe panoul tău de bord folosind o cheie API Weather gratuită și coordonatele locației tale.
De ce să rulezi Flame pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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