Implementează Galaxy cu un singur click.
Platformă web open-source pentru analize bioinformatice accesibile, reproductibile și fluxuri de lucru științifice intensive în date.
Alege un plan VPS pentru Galaxy
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Galaxy
Galaxy este o platformă web open-source care permite cercetătorilor să ruleze, să partajeze și să reproducă analize biomedicale intensive în date, fără a scrie o linie de cod. Utilizată de mii de laboratoare din întreaga lume, aceasta încapsulează mii de instrumente de linie de comandă în spatele unei interfețe unificate de browser, astfel încât oamenii de știință să poată construi conducte bioinformatice complexe, să urmărească fiecare parametru și să ruleze din nou exact aceeași analiză luni mai târziu.
Găzduirea proprie a Galaxy pe propriul tău VPS menține datele sensibile de secvențiere, cohortele de pacienți și fluxurile de lucru nepublicate în întregime sub controlul tău, fără taxe per-job și fără așteptări în coada serverelor partajate. Acest șablon livrează un singur container all-in-one cu Galaxy, PostgreSQL și nginx preconfigurate pentru o implementare instantanee cu un singur chiriaș.
Funcționalități cheie ale Galaxy
Fluxuri de lucru reproductibile
Captează fiecare instrument, parametru și versiune de set de date, astfel încât orice analiză să poată fi reluată bit cu bit luni sau ani mai târziu.
Editor vizual de pipeline
Compune fluxuri de lucru bioinformatice în mai mulți pași pe o pânză drag-and-drop, fără scriptare în Bash sau Snakemake.
Mii de instrumente
Instalează instrumente verificate din Galaxy Tool Shed, care acoperă genomică, proteomică, metabolomică, imagistică și învățare automată.
Caiete interactive
Lansează Jupyter, RStudio și alte medii interactive direct pe istoricele și seturile tale de date Galaxy.
Istorii și partajare
Organizează fiecare execuție de analiză într-un istoric versionat care poate fi partajat, publicat sau importat de către colaboratori cu un singur click.
Rezolvarea dependențelor Conda
Instrumentele își rezolvă automat dependențele prin Conda și BioContainers, eliminând conflictele de mediu.
De ce să rulezi Galaxy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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