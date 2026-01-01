Galaxy este o platformă web open-source care permite cercetătorilor să ruleze, să partajeze și să reproducă analize biomedicale intensive în date, fără a scrie o linie de cod. Utilizată de mii de laboratoare din întreaga lume, aceasta încapsulează mii de instrumente de linie de comandă în spatele unei interfețe unificate de browser, astfel încât oamenii de știință să poată construi conducte bioinformatice complexe, să urmărească fiecare parametru și să ruleze din nou exact aceeași analiză luni mai târziu.

Găzduirea proprie a Galaxy pe propriul tău VPS menține datele sensibile de secvențiere, cohortele de pacienți și fluxurile de lucru nepublicate în întregime sub controlul tău, fără taxe per-job și fără așteptări în coada serverelor partajate. Acest șablon livrează un singur container all-in-one cu Galaxy, PostgreSQL și nginx preconfigurate pentru o implementare instantanee cu un singur chiriaș.