Instalează Crontab UI cu un singur click.
Interfață web pentru gestionarea sarcinilor cron în siguranță, cu import, export, backup și autentificare HTTP.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Crontab UI
Crontab UI este o aplicație web open-source Node.js care înlocuiește editarea manuală a crontab-ului, predispusă la erori, cu o interfață sigură, vizuală. Adăugarea, ștergerea, întreruperea și reluarea job-urilor se face cu un singur click, iar fiecare modificare este validată înainte de a fi aplicată, astfel încât o greșeală de tipar nu mai blochează toate sarcinile programate simultan.
Găzduirea Crontab UI pe propriul tău VPS îți oferă un panou de control privat pentru sute de job-uri cron, cu jurnale de erori per job, backup-uri automate înainte de operațiuni riscante și import/export pentru a replica același program pe mai multe mașini. Autentificarea HTTP de bază încorporată menține interfața protejată fără a necesita un reverse proxy extern sau un furnizor de identitate.
Funcționalități cheie ale Crontab UI
Editare sigură a sarcinii
Adaugă, editează, întrerupe, reia și șterge sarcini cron printr-o interfață de utilizator validată, în loc să riști erori de sintaxă în fișierele crontab brute.
Import și export
Importă un crontab existent în câteva secunde și exportă-ți configurația completă pentru a redesfășura același program pe alte mașini fără SSH.
Backup-uri automate
Crontab UI creează o copie de rezervă înainte de fiecare import și îți permite să faci instantanee și să restaurezi sarcinile tale la cerere pentru a recupera din greșeli.
Jurnale de erori pe job
Fiecare sarcină programată își scrie propriul jurnal de erori, astfel încât să poți audita eșecurile și să depanezi problemele fără a căuta într-un jurnal de sistem partajat.
Expediere și hook-uri
Configurează notificări prin email sau webhook-uri per sarcină pentru a-ți alerta echipa sau pentru a declanșa automatizări ulterioare după fiecare execuție.
Autentificare HTTP
Protejează interfața web cu autentificare de bază încorporată, astfel încât doar utilizatorii autorizați să poată vizualiza sau modifica sarcinile tale programate.
De ce să rulezi Crontab UI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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