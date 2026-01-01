Crontab UI este o aplicație web open-source Node.js care înlocuiește editarea manuală a crontab-ului, predispusă la erori, cu o interfață sigură, vizuală. Adăugarea, ștergerea, întreruperea și reluarea job-urilor se face cu un singur click, iar fiecare modificare este validată înainte de a fi aplicată, astfel încât o greșeală de tipar nu mai blochează toate sarcinile programate simultan.

Găzduirea Crontab UI pe propriul tău VPS îți oferă un panou de control privat pentru sute de job-uri cron, cu jurnale de erori per job, backup-uri automate înainte de operațiuni riscante și import/export pentru a replica același program pe mai multe mașini. Autentificarea HTTP de bază încorporată menține interfața protejată fără a necesita un reverse proxy extern sau un furnizor de identitate.