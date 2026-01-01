Implementează Paperless-ngx cu instalare dintr-un singur click.
Sistem de gestionare a documentelor open-source care scanează, indexează prin OCR și arhivează documentele tale într-o bibliotecă digitală complet căutabilă.
Alege un plan VPS pentru Paperless-ngx
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Paperless-ngx
Paperless-ngx este un sistem de gestionare a documentelor întreținut de comunitate, care transformă documentele fizice într-o arhivă digitală organizată și căutabilă. Procesează automat prin OCR imaginile scanate și PDF-urile, clasifică documentele și aplică etichete, astfel încât fiecare factură, contract și chitanță devine imediat găsibilă după conținut. Gotenberg și Apache Tika gestionează documentele Office și formatele complexe pe care procesele OCR standard le omit.
Auto-găzduirea Paperless-ngx pe VPS-ul tău păstrează înregistrările financiare sensibile, contractele și documentele personale pe propria infrastructură — niciodată pe un cloud terț. Resursele dedicate ale VPS-ului asigură procesarea rapidă prin OCR chiar și pentru loturi mari de documente, în timp ce volumele persistente îți protejează întreaga arhivă și bază de date prin actualizări și reporniri.
Funcționalități cheie ale Paperless-ngx
Indexare OCR automată
Fiecare document încărcat este scanat automat cu OCR, astfel încât textul său integral este indexat și căutabil în câteva secunde de la încărcare, indiferent dacă a sosit ca PDF sau imagine scanată.
Clasificare inteligentă
Paperless-ngx învață din tiparele organizației tale și aplică automat etichete, corespondenți și tipuri de documente pe baza conținutului, reducând sortarea manuală la aproape zero.
Căutare text integral
Caută în întregul conținut al fiecărui document din arhiva ta cu filtrare avansată după dată, etichetă, corespondent și tip de document pentru o regăsire precisă.
Acces multi-utilizator
Controalele granulare ale permisiunilor permit mai multor utilizatori să partajeze aceeași arhivă cu acces bazat pe roluri, făcându-l potrivit atât pentru echipe mici, cât și pentru gospodării familiale.
Suport pentru documente office
Integrarea Gotenberg și Apache Tika gestionează formate Word, Excel și alte formate Office alături de PDF-uri și imagini, oferindu-ți o singură arhivă pentru toate tipurile de documente.
De ce să rulezi Paperless-ngx pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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