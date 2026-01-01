Reducere de până la 69% pentru KitchenOwl

Implementează KitchenOwl cu o instalare dintr-un singur click.

Listă de cumpărături partajată auto-găzduită, manager de rețete și planificator de mese care menține întreaga gospodărie sincronizată de pe orice dispozitiv.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează KitchenOwl cu o instalare dintr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu KitchenOwl

KitchenOwl este o aplicație open-source cu auto-găzduire pentru liste de cumpărături, rețete și planificare a meselor, destinată gospodăriilor. Backend-ul Flask se combină cu o interfață web și mobilă Flutter pentru a menține listele de cumpărături, inventarul cămării și rețetele salvate sincronizate în timp real pe dispozitivele fiecărui membru al gospodăriei — telefoane în magazin, tablete în bucătărie, laptopuri oriunde altundeva.

Auto-găzduirea KitchenOwl pe propriul tău VPS menține obiceiurile de cumpărături, colecțiile de rețete și rutinele gospodăriei în cadrul unei infrastructuri pe care o controlezi, mai degrabă decât un SaaS de nivel gratuit care monetizează datele de achiziție ale consumatorilor. Implementarea cu un singur container vine cu SQLite pentru utilizare redusă a resurselor, suportă gospodării și rețete nelimitate și se integrează cu aplicațiile mobile pe iOS și Android pentru editarea listelor în magazin.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale KitchenOwl

Liste de cumpărături partajate

Liste de cumpărături sincronizate în timp real pe telefoane, tablete și laptopuri, astfel încât toată lumea să vadă aceeași listă în timp ce face cumpărături sau planifică.

Rețete și planificare mese

Salvează rețete (sau importă-le de la URL-uri), planifică mesele într-un calendar și generează automat o listă de cumpărături din rețetele selectate.

Evidența cămării

Urmărește articolele pe care le ai deja la îndemână, astfel încât planificarea meselor să le poată scădea din lista de cumpărături generată și să eviți achizițiile duplicate.

Multiple gospodării

Gestionează gospodării separate pe o singură instanță, fiecare cu liste, rețete și membri izolați, pentru locuințe comune sau familii extinse.

Aplicații iOS și Android

Aplicațiile mobile proprii se conectează la instanța ta auto-găzduită pentru actualizări rapide ale listelor, cumpărături offline și introducerea articolelor prin scanarea codului de bare.

Sugestii inteligente

Sugestiile de articole și sortarea în funcție de culoar accelerează crearea listei învățând articolele pe care gospodăria ta tinde să le cumpere împreună.

De ce să rulezi KitchenOwl pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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