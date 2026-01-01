Implementează KitchenOwl cu o instalare dintr-un singur click.
Listă de cumpărături partajată auto-găzduită, manager de rețete și planificator de mese care menține întreaga gospodărie sincronizată de pe orice dispozitiv.
Alege un plan VPS pentru KitchenOwl
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu KitchenOwl
KitchenOwl este o aplicație open-source cu auto-găzduire pentru liste de cumpărături, rețete și planificare a meselor, destinată gospodăriilor. Backend-ul Flask se combină cu o interfață web și mobilă Flutter pentru a menține listele de cumpărături, inventarul cămării și rețetele salvate sincronizate în timp real pe dispozitivele fiecărui membru al gospodăriei — telefoane în magazin, tablete în bucătărie, laptopuri oriunde altundeva.
Auto-găzduirea KitchenOwl pe propriul tău VPS menține obiceiurile de cumpărături, colecțiile de rețete și rutinele gospodăriei în cadrul unei infrastructuri pe care o controlezi, mai degrabă decât un SaaS de nivel gratuit care monetizează datele de achiziție ale consumatorilor. Implementarea cu un singur container vine cu SQLite pentru utilizare redusă a resurselor, suportă gospodării și rețete nelimitate și se integrează cu aplicațiile mobile pe iOS și Android pentru editarea listelor în magazin.
Funcționalități cheie ale KitchenOwl
Liste de cumpărături partajate
Liste de cumpărături sincronizate în timp real pe telefoane, tablete și laptopuri, astfel încât toată lumea să vadă aceeași listă în timp ce face cumpărături sau planifică.
Rețete și planificare mese
Salvează rețete (sau importă-le de la URL-uri), planifică mesele într-un calendar și generează automat o listă de cumpărături din rețetele selectate.
Evidența cămării
Urmărește articolele pe care le ai deja la îndemână, astfel încât planificarea meselor să le poată scădea din lista de cumpărături generată și să eviți achizițiile duplicate.
Multiple gospodării
Gestionează gospodării separate pe o singură instanță, fiecare cu liste, rețete și membri izolați, pentru locuințe comune sau familii extinse.
Aplicații iOS și Android
Aplicațiile mobile proprii se conectează la instanța ta auto-găzduită pentru actualizări rapide ale listelor, cumpărături offline și introducerea articolelor prin scanarea codului de bare.
Sugestii inteligente
Sugestiile de articole și sortarea în funcție de culoar accelerează crearea listei învățând articolele pe care gospodăria ta tinde să le cumpere împreună.
De ce să rulezi KitchenOwl pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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