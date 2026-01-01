Implementează Papermerge prin instalare cu un singur click.
Sistem open-source de gestionare a documentelor cu OCR automat, căutare în text integral și organizare bazată pe etichete pentru toate documentele tale scanate.
Alege un plan VPS pentru Papermerge
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Papermerge
Papermerge este un sistem open-source de gestionare a documentelor conceput pentru a transforma documentele fizice într-o arhivă digitală căutabilă și organizată. Încarcă fișiere PDF sau imagini scanate, iar Papermerge extrage automat textul prin OCR, făcând fiecare factură, contract și chitanță imediat găsibile după conținut. Organizarea bazată pe etichete, ierarhiile de foldere și câmpurile de metadate personalizate îți oferă un control detaliat asupra modului în care documentele sunt structurate și regăsite. Suportul multi-utilizator cu permisiuni bazate pe roluri îl face potrivit atât pentru întreprinderile mici, cât și pentru cabinetele profesionale.
Auto-găzduirea Papermerge pe propriul tău VPS înseamnă că înregistrările financiare sensibile, documentele legale și fișierele personale nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Evitând taxele lunare de stocare în cloud, obții o capacitate nelimitată de documente, posibilitatea de a impune politici personalizate de retenție și flexibilitatea de a te integra cu fluxurile de lucru existente prin API-ul REST al Papermerge.
Funcționalități cheie ale Papermerge
Extracție OCR automată
Papermerge extrage text căutabil din PDF-uri și imagini scanate automat la încărcare, transformând o grămadă de documente scanate într-o bază de date interogabilă.
Căutare text integral
Poți căuta în conținutul complet și metadatele fiecărui document din arhiva ta, cu filtre după dată, etichete și câmpuri personalizate pentru o regăsire precisă.
Organizarea etichetelor și a directoarelor
Combină ierarhiile de foldere cu etichete flexibile și câmpuri de metadate personalizate pentru a construi o structură organizațională care se potrivește cu modul în care afacerea ta funcționează de fapt.
Permisiuni multi-utilizator
Controlul accesului bazat pe roluri permite echipelor să partajeze o singură arhivă de documente, menținând în același timp fișierele sensibile vizibile doar utilizatorilor autorizați.
Operațiuni pagină PDF
Îmbină, divizează și rearanjează pagini PDF direct în Papermerge, eliminând necesitatea unui editor PDF separat atunci când cureți documente scanate.
De ce să rulezi Papermerge pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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