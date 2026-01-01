Papermerge este un sistem open-source de gestionare a documentelor conceput pentru a transforma documentele fizice într-o arhivă digitală căutabilă și organizată. Încarcă fișiere PDF sau imagini scanate, iar Papermerge extrage automat textul prin OCR, făcând fiecare factură, contract și chitanță imediat găsibile după conținut. Organizarea bazată pe etichete, ierarhiile de foldere și câmpurile de metadate personalizate îți oferă un control detaliat asupra modului în care documentele sunt structurate și regăsite. Suportul multi-utilizator cu permisiuni bazate pe roluri îl face potrivit atât pentru întreprinderile mici, cât și pentru cabinetele profesionale.

Auto-găzduirea Papermerge pe propriul tău VPS înseamnă că înregistrările financiare sensibile, documentele legale și fișierele personale nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Evitând taxele lunare de stocare în cloud, obții o capacitate nelimitată de documente, posibilitatea de a impune politici personalizate de retenție și flexibilitatea de a te integra cu fluxurile de lucru existente prin API-ul REST al Papermerge.