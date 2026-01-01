Implementează Erugo cu instalare dintr-un singur click.
Platformă de partajare fișiere auto-găzduită, cu linkuri de partajare ușor de utilizat, protecție prin parolă, controale de expirare și branding personalizat.
Alege un plan VPS pentru Erugo
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Erugo
Erugo este o platformă de partajare a fișierelor auto-găzduită, construită pe Laravel și Vue.js, care îți permite să trimiți și să primești fișiere în siguranță, fără a te baza pe serviciile de stocare în cloud. Partajările utilizează URL-uri ușor de reținut în loc de token-uri aleatorii, iar fiecare transfer poate fi protejat cu o parolă, limitat la un număr maxim de descărcări sau setat să expire automat după o anumită dată sau un anumit interval de timp.
Spre deosebire de serviciile cloud bazate pe abonament, Erugo stochează toate fișierele pe propriul tău VPS, fără limite de stocare impuse de un nivel de preț. O funcție de partajare inversă permite invitaților să încarce fișiere direct pe serverul tău printr-un link de invitație de unică folosință, iar brandingul personalizabil face ca interfața să se potrivească organizației tale sau domeniului personal.
Funcționalități cheie ale Erugo
Linkuri de partajare prietenoase cu utilizatorul
Partajările utilizează URL-uri lizibile, memorabile, în loc de token-uri aleatorii, făcând legăturile mai ușor de comunicat verbal sau în scris.
Controale pentru parolă și expirare
Protejează orice partajare cu o parolă, setează un număr maxim de descărcări sau programează expirarea automată, astfel încât fișierele să nu rămână accesibile pe termen nelimitat.
Anulează încărcările partajate
Generează un link de invitație doar pentru upload, astfel încât oaspeții să poată trimite fișiere direct pe serverul tău, fără un cont sau acces la panoul de administrare.
Notificări prin email
Primești alerte când se descarcă o partajare sau când un invitat finalizează o încărcare inversă a unei partajări, fără a fi necesară verificarea manuală.
Branding și teme personalizate
Personalizează logo-urile, fundalurile și temele de culoare pentru ca interfața de partajare a fișierelor să se potrivească organizației sau brandului tău personal.
De ce să rulezi Erugo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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