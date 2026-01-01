Erugo este o platformă de partajare a fișierelor auto-găzduită, construită pe Laravel și Vue.js, care îți permite să trimiți și să primești fișiere în siguranță, fără a te baza pe serviciile de stocare în cloud. Partajările utilizează URL-uri ușor de reținut în loc de token-uri aleatorii, iar fiecare transfer poate fi protejat cu o parolă, limitat la un număr maxim de descărcări sau setat să expire automat după o anumită dată sau un anumit interval de timp.

Spre deosebire de serviciile cloud bazate pe abonament, Erugo stochează toate fișierele pe propriul tău VPS, fără limite de stocare impuse de un nivel de preț. O funcție de partajare inversă permite invitaților să încarce fișiere direct pe serverul tău printr-un link de invitație de unică folosință, iar brandingul personalizabil face ca interfața să se potrivească organizației tale sau domeniului personal.