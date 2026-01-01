Implementează openrouteservice printr-o instalare cu un singur click.
Motor de rutare auto-găzduit, construit pe baza datelor OpenStreetMap, cu API-uri pentru direcții, izocrone și matrice, pentru mașini, biciclete și pietoni.
Alege un plan VPS pentru openrouteservice
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu openrouteservice
openrouteservice este un motor de rutare open-source dezvoltat de HeiGIT care transformă datele OpenStreetMap în instrucțiuni gata de producție, matrice timp-distanță și poligoane de accesibilitate izocronă. Spre deosebire de API-urile comerciale de cartografiere, oferă dezvoltatorilor un back-end de rutare gratuit și complet transparent, cu profiluri optimizate pentru mașini, vehicule de mare tonaj, biciclete, pietoni și scaune cu rotile.
Găzduirea proprie a openrouteservice pe propriul tău VPS elimină prețurile per cerere, limitele de rată și partajarea datelor cu terți. Tu controlezi ce regiuni și profiluri sunt încărcate, tu menții coordonatele clienților private și poți extinde motorul cu extracții OSM personalizate, restricții și date de altitudine adaptate aplicației tale.
Funcționalități cheie ale openrouteservice
Directions API
Calculează rute punct-la-punct și cu mai multe opriri, cu instrucțiuni pas cu pas, geometrie și date de altitudine, pe mai multe profiluri de transport.
Accesibilitate isocronă
Generează poligoane bazate pe timp sau pe distanță, arătând exact cât de departe poate călători un utilizator de la orice origine, într-un buget dat.
Calculs matriciale
Calculează timpii de călătorie și distanțele multe-la-multe într-o singură solicitare, ideal pentru logistică, expediere și optimizarea zonelor de livrare.
Multiple profiluri de transport
Vine cu profiluri optimizate pentru mașini, vehicule comerciale grele, biciclete, pietoni și scaune cu rotile, fiecare respectând regulile și restricțiile de acces OSM.
Susținut de OpenStreetMap
Încarcă orice extras OSM PBF de la Geofabrik sau din propria sursă pentru a oferi rutare complet autonomă pentru regiunile de care ai nevoie de fapt.
OpenAPI și Swagger UI
API REST conform standardelor, cu documentație Swagger încorporată, facilitează integrarea rutării în aplicații web, mobile și de backend.
De ce să rulezi openrouteservice pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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