slskd este un client modern, open-source, pentru rețeaua peer-to-peer Soulseek, livrat în întregime printr-o interfață web responsivă. Acesta înlocuiește clienții desktop Soulseek vechi cu un server auto-găzduit pe care îl poți accesa din orice browser, permițându-ți să cauți și să descarci muzică, fișiere lossless și alt conținut partajat de milioane de utilizatori Soulseek non-stop — chiar și atunci când desktopul tău este oprit.

Auto-găzduirea slskd pe un VPS înseamnă că descărcările tale rulează continuu în fundal fără a bloca o mașină locală. Toate setările sunt gestionabile prin interfața web încorporată sau un fișier de configurare YAML la distanță, oferindu-ți control complet asupra directoarelor partajate, cozilor de descărcare, limitelor de transfer și permisiunilor utilizatorilor.