Implementează slskd cu instalare dintr-un singur click.
Client web cu sursă deschisă pentru rețeaua peer-to-peer Soulseek de partajare de muzică și fișiere.
Alege un plan VPS pentru slskd
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu slskd
slskd este un client modern, open-source, pentru rețeaua peer-to-peer Soulseek, livrat în întregime printr-o interfață web responsivă. Acesta înlocuiește clienții desktop Soulseek vechi cu un server auto-găzduit pe care îl poți accesa din orice browser, permițându-ți să cauți și să descarci muzică, fișiere lossless și alt conținut partajat de milioane de utilizatori Soulseek non-stop — chiar și atunci când desktopul tău este oprit.
Auto-găzduirea slskd pe un VPS înseamnă că descărcările tale rulează continuu în fundal fără a bloca o mașină locală. Toate setările sunt gestionabile prin interfața web încorporată sau un fișier de configurare YAML la distanță, oferindu-ți control complet asupra directoarelor partajate, cozilor de descărcare, limitelor de transfer și permisiunilor utilizatorilor.
Funcționalități cheie ale slskd
Interfață web
Gestionează căutările, descărcările și transferurile din orice browser, fără a instala un client desktop.
Descărcări continue în fundal
Rulează ca un server persistent, astfel încât descărcările puse în coadă să se finalizeze chiar și atunci când mașina ta locală este oprită.
Configurare la distanță
Ajustează toate setările în timp real prin interfața web sau editând un fișier de configurare YAML de la distanță, fără a reporni.
Gestionarea cozii de transfer
Monitorizează cozile de încărcare și descărcare, setează limite de viteză și prioritizează transferurile dintr-un singur panou de bord.
Utilizator și controale de partajare
Definește ce directoare să partajezi, setează privilegii per utilizator și gestionează cine îți poate naviga sau descărca fișierele.
De ce să rulezi slskd pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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