Instalează HumHub cu un singur click.
Platformă open-source de rețea socială de întreprindere și intranet pentru construirea de comunități private de echipă.
Alege un plan VPS pentru HumHub
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu HumHub
HumHub este o platformă de rețea socială de întreprindere open-source care permite organizațiilor să construiască comunități intranet private, auto-găzduite. Combină senzația familiară a rețelelor sociale — fluxuri de activitate, spații (canale de grup), mesagerie directă, profiluri de utilizator și notificări — cu cerințele de control și confidențialitate ale unei platforme de echipă interne. Spre deosebire de alternativele găzduite, cum ar fi Slack sau Microsoft Teams, HumHub rulează în întregime pe propria ta infrastructură, fără costuri per utilizator sau date care să părăsească serverele tale.
Construit pe o arhitectură modulară, HumHub oferă o piață cu peste 100 de module gratuite și premium care acoperă wiki-uri, calendare, gestionarea sarcinilor, sondaje, partajarea fișierelor și autentificarea LDAP/Active Directory — făcându-l adaptabil la nevoile specifice de colaborare ale oricărei echipe sau organizații.
Funcționalități cheie ale HumHub
Spații și canale
Organizează comunități în Spații dedicate — fiecare cu propriul flux de activitate, membri, fișiere și module — pentru echipe, departamente sau proiecte.
100+ module gratuite
Extinde funcționalitatea cu module din marketplace care acoperă wiki-uri, calendare, sondaje, tablouri de sarcini, partajare de fișiere și apeluri video — majoritatea disponibile gratuit.
LDAP și SSO
Autentifică utilizatorii prin LDAP, Active Directory, SAML sau autentificări sociale, centralizând gestionarea identității cu infrastructura ta existentă de directoare.
Acces REST API
API-ul REST complet îți permite să integrezi HumHub cu aplicații externe, să automatizezi gestionarea utilizatorilor și să construiești fluxuri de lucru personalizate pe platformă.
Teme personalizate
Aplică teme personalizate și branding pentru a se potrivi cu identitatea vizuală a organizației tale, inclusiv logo-uri, culori și suprascrieri CSS, fără a modifica fișierele de bază.
De ce să rulezi HumHub pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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