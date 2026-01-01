Instalează Dockge cu un singur click.
Interfață de utilizator (UI) reactivă, auto-găzduită, pentru gestionarea stivelor Docker Compose fără a atinge linia de comandă.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dockge
Dockge este un manager de stive Docker Compose concentrat, auto-găzduit, creat de dezvoltatorul Uptime Kuma. În loc să încerce să gestioneze fiecare primitivă Docker, face un singur lucru bine: îți permite să creezi, editezi, pornești, oprești și ștergi stive Compose printr-o interfață web rapidă și reactivă. Editorul YAML încorporat oferă evidențiere a sintaxei și validare în timp real, și poți converti comenzile docker run existente în format Compose în câteva secunde.
Stocarea stivelor ca fișiere simple pe disc înseamnă că Dockge se integrează natural în orice flux de lucru de backup sau control al versiunilor. Auto-găzduirea îți menține configurația infrastructurii privată și îți oferă o interfață de gestionare persistentă care este întotdeauna disponibilă, chiar și atunci când ești departe de terminal.
Funcționalități cheie ale Dockge
Editor YAML interactiv
Evidențierea sintaxei și validarea în timp real facilitează scrierea și actualizarea fișierelor Compose direct în browser.
Streaming de jurnal în timp real
Jurnalele containerului sunt afișate în timp real în UI, astfel încât poți monitoriza pornirea, erorile și ieșirea fără a deschide un terminal.
docker run convertor
Lipește orice comandă docker run și Dockge o convertește într-un fișier docker-compose.yaml gata de utilizare, automat.
Stocare a stivei bazată pe fișiere
Toate fișierele Compose sunt stocate ca fișiere simple pe disc, facilitând backup-urile și controlul versiunilor.
Amprentă ușoară
Consumul minim de resurse lasă CPU-ul și memoria disponibile pentru aplicațiile pe care le gestionezi de fapt.
De ce să rulezi Dockge pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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