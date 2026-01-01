NATS este un sistem de mesagerie ușor, open-source, construit pentru arhitecturi cloud-native. Acesta oferă mesagerie de tip publish-subscribe, request-reply și queue group, cu latență sub-milisecundă și o amprentă minimă — binarul serverului are sub 20 MB și nu necesită dependențe externe. NATS gestionează milioane de mesaje pe secundă, ceea ce îl face unul dintre cei mai rapizi brokeri de mesaje disponibili.

JetStream, stratul de persistență încorporat al NATS, adaugă stream-uri durabile, reluare și livrare exact o singură dată, fără a necesita un serviciu separat de coadă sau bază de date. Auto-găzduirea NATS pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra localizării datelor, elimină taxele cloud per mesaj și plasează bus-ul tău de mesaje cât mai aproape posibil de serviciile tale pentru o latență minimă.