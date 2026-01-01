Instalează NATS cu un singur click.
Sistem de mesagerie nativ în cloud, de înaltă performanță, cu latență sub-milisecundă pentru microservicii, IoT și aplicații distribuite.
Alege un plan VPS pentru NATS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu NATS
NATS este un sistem de mesagerie ușor, open-source, construit pentru arhitecturi cloud-native. Acesta oferă mesagerie de tip publish-subscribe, request-reply și queue group, cu latență sub-milisecundă și o amprentă minimă — binarul serverului are sub 20 MB și nu necesită dependențe externe. NATS gestionează milioane de mesaje pe secundă, ceea ce îl face unul dintre cei mai rapizi brokeri de mesaje disponibili.
JetStream, stratul de persistență încorporat al NATS, adaugă stream-uri durabile, reluare și livrare exact o singură dată, fără a necesita un serviciu separat de coadă sau bază de date. Auto-găzduirea NATS pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra localizării datelor, elimină taxele cloud per mesaj și plasează bus-ul tău de mesaje cât mai aproape posibil de serviciile tale pentru o latență minimă.
Funcționalități cheie ale NATS
Mesagerie Pub/Sub
Transmite mesaje oricărui număr de abonați instantaneu, cu rutare bazată pe subiect și abonamente wildcard pentru o distribuție flexibilă a mesajelor.
JetStream persistență
Persistă, redă și procesează mesaje cu fluxuri și consumatori durabili — adăugând livrare exact o singură dată și istoric de mesaje fără infrastructură suplimentară.
Model Cerere-Răspuns
Construiește RPC de tip sincron peste mesagerie asincronă, cu funcționalitate încorporată de cerere-răspuns, permițând apeluri între servicii cu gestionarea automată a expirării timpului.
Grupuri de cozi
Distribuie sarcini între consumatori scalabili orizontal folosind grupuri de cozi — NATS echilibrează automat încărcarea mesajelor între toți membrii unui grup.
Clustering integrat
Creează un cluster tolerant la erori pe mai multe noduri cu descoperire automată a rutelor și replicare JetStream bazată pe RAFT pentru disponibilitate ridicată.
Monitorizare HTTP
Vizualizează starea serverului, statisticile de conexiune, metricile JetStream și datele de abonament prin endpoint-ul de monitorizare încorporat la portul 8222.
De ce să rulezi NATS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.