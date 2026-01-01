Instalează Topola Genealogy Viewer printr-un singur click.
Vizualizator GEDCOM interactiv care randează diagrame genealogice tip clepsidră direct din fișierele tale de arbore genealogic.
Alege un plan VPS pentru Topola Genealogy Viewer
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer este o aplicație web open-source care transformă exporturile GEDCOM standard din orice program de genealogie în diagrame interactive și navigabile ale arborelui genealogic. Aceasta afișează vizualizări tip clepsidră și cu toate rudele, permite cercetătorilor să facă clic pe orice persoană pentru a reorienta arborele, și acceptă imprimarea sau exportul în PDF, PNG și SVG pentru partajare offline.
Găzduirea Topola pe propriul tău VPS păstrează datele sensibile despre strămoși — nume, date de naștere, rude în viață — în întregime pe infrastructura pe care o controlezi. Vizualizatorul procesează fișierele GEDCOM pe partea clientului în browser, iar o implementare privată elimină orice dependență de găzduirea terță parte pentru societățile de genealogie, arhive sau istorici de familie care deservesc rudele pe web.
Funcționalități cheie ale Topola Genealogy Viewer
Suport pentru standardul GEDCOM
Încarcă fișiere GEDCOM standard exportate din Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker și orice alt instrument de genealogie — nu este necesară nicio conversie.
Diagramă clepsidră interactivă
Apasă pe orice persoană pentru a recentra arborele și a explora strămoșii și descendenții într-o singură vizualizare fluidă, cu animații de tranziție fluide.
Confidențialitate pe partea clientului
Fișierele GEDCOM sunt analizate în întregime în browser, astfel încât datele genealogice nu ating niciodată o bază de date de pe server sau un serviciu extern.
Exportă și printează
Exportă arbori în format PDF, PNG sau SVG și printează arborele genealogic complet pentru dosare de arhivare, reuniuni sau partajarea cercetărilor.
Partajare bazată pe URL
Generează legături permanente care încarcă un GEDCOM direct de la un URL web, ideal pentru încorporarea arborilor genealogici pe site-uri personale sau wiki-uri.
Gramps și WikiTree gata
Se integrează cu Gramps prin intermediul pluginului Interactive Family Tree și navighează profilurile WikiTree nativ prin vizualizarea sa arborescentă dinamică.
De ce să rulezi Topola Genealogy Viewer pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Apollo
Editor de adnotare a genomului colaborativ în timp real pentru echipe de cercetare distribuite