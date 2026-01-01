Topola Genealogy Viewer este o aplicație web open-source care transformă exporturile GEDCOM standard din orice program de genealogie în diagrame interactive și navigabile ale arborelui genealogic. Aceasta afișează vizualizări tip clepsidră și cu toate rudele, permite cercetătorilor să facă clic pe orice persoană pentru a reorienta arborele, și acceptă imprimarea sau exportul în PDF, PNG și SVG pentru partajare offline.

Găzduirea Topola pe propriul tău VPS păstrează datele sensibile despre strămoși — nume, date de naștere, rude în viață — în întregime pe infrastructura pe care o controlezi. Vizualizatorul procesează fișierele GEDCOM pe partea clientului în browser, iar o implementare privată elimină orice dependență de găzduirea terță parte pentru societățile de genealogie, arhive sau istorici de familie care deservesc rudele pe web.