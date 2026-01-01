Reducere de până la 69% pentru Topola Genealogy Viewer

Instalează Topola Genealogy Viewer printr-un singur click.

Vizualizator GEDCOM interactiv care randează diagrame genealogice tip clepsidră direct din fișierele tale de arbore genealogic.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție
Instalează Topola Genealogy Viewer printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Topola Genealogy Viewer

Topola Genealogy Viewer este o aplicație web open-source care transformă exporturile GEDCOM standard din orice program de genealogie în diagrame interactive și navigabile ale arborelui genealogic. Aceasta afișează vizualizări tip clepsidră și cu toate rudele, permite cercetătorilor să facă clic pe orice persoană pentru a reorienta arborele, și acceptă imprimarea sau exportul în PDF, PNG și SVG pentru partajare offline.

Găzduirea Topola pe propriul tău VPS păstrează datele sensibile despre strămoși — nume, date de naștere, rude în viață — în întregime pe infrastructura pe care o controlezi. Vizualizatorul procesează fișierele GEDCOM pe partea clientului în browser, iar o implementare privată elimină orice dependență de găzduirea terță parte pentru societățile de genealogie, arhive sau istorici de familie care deservesc rudele pe web.

Începe
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Topola Genealogy Viewer

Suport pentru standardul GEDCOM

Încarcă fișiere GEDCOM standard exportate din Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker și orice alt instrument de genealogie — nu este necesară nicio conversie.

Diagramă clepsidră interactivă

Apasă pe orice persoană pentru a recentra arborele și a explora strămoșii și descendenții într-o singură vizualizare fluidă, cu animații de tranziție fluide.

Confidențialitate pe partea clientului

Fișierele GEDCOM sunt analizate în întregime în browser, astfel încât datele genealogice nu ating niciodată o bază de date de pe server sau un serviciu extern.

Exportă și printează

Exportă arbori în format PDF, PNG sau SVG și printează arborele genealogic complet pentru dosare de arhivare, reuniuni sau partajarea cercetărilor.

Partajare bazată pe URL

Generează legături permanente care încarcă un GEDCOM direct de la un URL web, ideal pentru încorporarea arborilor genealogici pe site-uri personale sau wiki-uri.

Gramps și WikiTree gata

Se integrează cu Gramps prin intermediul pluginului Interactive Family Tree și navighează profilurile WikiTree nativ prin vizualizarea sa arborescentă dinamică.

De ce să rulezi Topola Genealogy Viewer pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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