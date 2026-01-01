Instalează Kestra cu un singur click.
Platformă de orchestrare a fluxurilor de lucru open-source care îți permite să construiești, să programezi și să monitorizezi fluxuri de date și fluxuri de lucru de automatizare cu un editor vizual.
Alege un plan VPS pentru Kestra
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kestra
Kestra este o platformă de orchestrare a fluxurilor de lucru open-source, bazată pe evenimente, construită pentru inginerii care trebuie să programeze, să execute și să monitorizeze pipeline-uri complexe fără a scrie cod de infrastructură redundant. Aceasta combină o definiție declarativă a fluxului de lucru bazată pe YAML cu un editor vizual în timp real, un grafic de topologie live și reluarea execuției — făcând-o accesibilă pentru începători și suficient de puternică pentru echipele de inginerie a datelor la scară largă.
Auto-găzduirea Kestra pe VPS-ul tău îți oferă fluxuri de lucru nelimitate, suveranitate completă a datelor și capacitatea de a te conecta la orice serviciu intern sau bază de date fără a expune credențialele unui furnizor SaaS. Biblioteca de plugin-uri încorporată acoperă peste 400 de integrări gata de utilizare.
Funcționalități cheie ale Kestra
Editor vizual de flux de lucru
Creează și editează fluxuri de lucru într-o vizualizare topologică bazată pe browser care se randează în timp real pe măsură ce tastezi YAML — nu este necesar un instrument separat de diagramare.
Declanșatoare bazate pe evenimente
Declanșează fluxuri de lucru la programări, webhook-uri, sosiri de fișiere, evenimente din coada de mesaje sau modificări ale bazei de date cu tipuri de declanșatoare integrate.
400+ Pluginuri
Conectează-te la AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, API-uri HTTP și zeci de baze de date fără a scrie cod de conector.
Reluare execuție
Rulează din nou orice execuție anterioară din orice sarcină, inspectează intrările și ieșirile la fiecare pas și depanează erorile fără a reporni întregul pipeline.
Execuție paralelă a sarcinilor
Rulează grupuri de sarcini în paralel sau în secvență în cadrul aceluiași flux de lucru pentru a maximiza debitul și a minimiza latența pipeline-ului de la un capăt la altul.
De ce să rulezi Kestra pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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Automatizare open-source a fluxurilor de lucru, fără cod, cu peste 200 de integrări de aplicații