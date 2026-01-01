Kestra este o platformă de orchestrare a fluxurilor de lucru open-source, bazată pe evenimente, construită pentru inginerii care trebuie să programeze, să execute și să monitorizeze pipeline-uri complexe fără a scrie cod de infrastructură redundant. Aceasta combină o definiție declarativă a fluxului de lucru bazată pe YAML cu un editor vizual în timp real, un grafic de topologie live și reluarea execuției — făcând-o accesibilă pentru începători și suficient de puternică pentru echipele de inginerie a datelor la scară largă.

Auto-găzduirea Kestra pe VPS-ul tău îți oferă fluxuri de lucru nelimitate, suveranitate completă a datelor și capacitatea de a te conecta la orice serviciu intern sau bază de date fără a expune credențialele unui furnizor SaaS. Biblioteca de plugin-uri încorporată acoperă peste 400 de integrări gata de utilizare.