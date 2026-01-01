Implementează Ghost cu instalare printr-un singur click.
Platformă open-source de publicare pentru bloggeri profesioniști, newslettere și abonamente plătite.
Alege un plan VPS pentru Ghost
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Ghost
Ghost este un CMS headless complet open-source, construit în jurul nevoilor editorilor profesioniști. Spre deosebire de sistemele de gestionare a conținutului de uz general, fiecare funcționalitate — de la editor la buletine informative native prin email și gestionarea abonamentelor — este concepută special pentru scriitori și creatori online.
Găzduirea proprie a Ghost pe VPS-ul tău înseamnă că deții lista de abonați, controlezi conținutul tău și eviți taxele per membru și blocarea pe platformă. Cu o bază de date MySQL inclusă, postările, membrii și setările tale persistă în mod fiabil fără a depinde de niciun serviciu terț.
Funcționalități cheie ale Ghost
Abonamente integrate
Creează niveluri de membru gratuite sau plătite cu integrare nativă Stripe — nu sunt necesare pluginuri sau servicii suplimentare.
Buletine informative native
Trimite newslettere prin email direct abonaților din Ghost fără a conecta o platformă de email separată.
Editor modern
Editor bazat pe blocuri cu încorporări media bogate, galerii și injectare de cod, conceput pentru publicarea de conținut de lungă durată.
Headless CMS API
API-urile de conținut și de administrare îți permit să livrezi conținut către orice framework front-end, menținând Ghost ca back-end.
SEO și programare
Optimizarea SEO integrată, sitemap-urile automate și programarea conținutului îți mențin publicația performantă și organizată.
De ce să rulezi Ghost pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.