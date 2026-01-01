Implementează Loomio cu o instalare dintr-un singur click.
Platformă de luare a deciziilor colaborativă, cu sursă deschisă, pentru grupuri, pentru a discuta propuneri, a organiza sondaje și a lua decizii împreună.
Alege un plan VPS pentru Loomio
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Loomio
Loomio este o platformă open-source construită special pentru luarea deciziilor în colaborare. Grupurile pot organiza discuții structurate, pot crea propuneri, pot derula sondaje și pot înregistra rezultatele — toate într-un singur loc. Spre deosebire de instrumentele generale de chat, Loomio menține conversațiile concentrate pe atingerea unor decizii clare, fiind ideală pentru cooperative, organizații non-profit, organizații comunitare și echipe distribuite.
Găzduirea Loomio pe propriul tău VPS menține datele membrilor complet sub controlul tău, fără taxe per utilizator și fără dependență de un serviciu terț. Această implementare include aplicația web completă Rails, worker-ul de fundal Sidekiq, baza de date PostgreSQL, coada Redis și un server Hocuspocus pentru editarea colaborativă a documentelor în timp real.
Funcționalități cheie ale Loomio
Propuneri structurate
Creează propuneri cu termen limitat, cu opțiuni de acord, dezacord, abținere și blocare, astfel încât grupurile să poată lua decizii responsabile cu o pistă de audit clară.
Sondaje flexibile
Organizează voturi cu clasificare preferențială, voturi cu puncte, sondaje de evaluare și sondaje pentru stabilirea orei întâlnirii pentru a obține o contribuție de grup nuanțată, dincolo de simplele întrebări cu da/nu.
Discuții înșiruite
Păstrează conversațiile organizate cu comentarii în fir și reacții contextuale, astfel încât contextul important să nu se piardă niciodată într-un canal de chat aglomerat.
Colaborare în timp real
Editează colaborativ textul propunerii și firele de discuție în timp real folosind serverul Hocuspocus integrat, fără a fi necesar un editor terț.
Subgrupuri și permisiuni
Organizează membrii în subgrupuri cu setări de confidențialitate și roluri independente, sprijinind structuri organizaționale complexe într-o singură instalare.
De ce să rulezi Loomio pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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