Instalează Langfuse cu un singur click.
Platformă de inginerie LLM open-source pentru urmărirea, evaluarea și îmbunătățirea aplicațiilor AI în producție.
Alege un plan VPS pentru Langfuse
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Langfuse
Langfuse este o platformă de inginerie LLM open-source care oferă echipelor vizibilitate completă asupra aplicațiilor lor AI. Captează urme detaliate ale fiecărui apel LLM, operațiune de recuperare și acțiune a agentului, facilitând depanarea eșecurilor, măsurarea latenței și înțelegerea costurilor pe întregul lor pipeline AI. Cu integrări pentru LangChain, LlamaIndex, Haystack și SDK-uri directe pentru Python și TypeScript, Langfuse funcționează cu practic orice framework AI și furnizor de modele.
Auto-găzduirea Langfuse păstrează toate datele aplicației tale — prompturi, intrări de model, ieșiri și rezultate de evaluare — pe infrastructura pe care o controlezi. Acest lucru contează atunci când aplicațiile tale AI gestionează documente sensibile, date ale clienților sau logică de afaceri proprietară care nu poate părăsi mediul tău.
Funcționalități cheie ale Langfuse
Urmărire distribuită
Captează arborele complet de execuție al fiecărui apel LLM, utilizare de instrumente, recuperare și pas al agentului pentru a identifica eșecurile și blocajele de latență.
Managementul prompturilor
Gestionează versiunile și colaborează la prompturi într-un singur loc, cu cache pe partea de server pentru a minimiza latența modelului pentru toate implementările.
Fluxuri de evaluare
Evaluează răspunsurile utilizând LLM ca judecător, feedback-ul utilizatorilor sau etichetarea manuală pentru a măsura sistematic și a îmbunătăți calitatea rezultatelor.
Administrare set de date
Creează seturi de testare și benchmark-uri din urme de producție pentru a valida modificările înainte de a implementa prompturi sau modele actualizate.
LLM Spațiu de joacă
Testează și compară interactiv configurațiile promptului cu orice model suportat, fără a modifica codul aplicației.
Framework Integrări
Integrări native cu LangChain, LlamaIndex, Haystack și peste 100 de LLM-uri prin LiteLLM pentru instrumentare plug-and-play.
De ce să rulezi Langfuse pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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