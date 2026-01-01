Langfuse este o platformă de inginerie LLM open-source care oferă echipelor vizibilitate completă asupra aplicațiilor lor AI. Captează urme detaliate ale fiecărui apel LLM, operațiune de recuperare și acțiune a agentului, facilitând depanarea eșecurilor, măsurarea latenței și înțelegerea costurilor pe întregul lor pipeline AI. Cu integrări pentru LangChain, LlamaIndex, Haystack și SDK-uri directe pentru Python și TypeScript, Langfuse funcționează cu practic orice framework AI și furnizor de modele.

Auto-găzduirea Langfuse păstrează toate datele aplicației tale — prompturi, intrări de model, ieșiri și rezultate de evaluare — pe infrastructura pe care o controlezi. Acest lucru contează atunci când aplicațiile tale AI gestionează documente sensibile, date ale clienților sau logică de afaceri proprietară care nu poate părăsi mediul tău.